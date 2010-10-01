Происшествия

Нева СпортНева СпортПротасовицкий не выходит по УДО из-за неубранной постели в СИЗО

На друга Кокорина и Мамаева Александра Протасовицкого наложены взыскания. Еще когда тот находится в СИЗО на него были наложены три взыскания.
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Взыскания из СИЗО могут помешать УДО осужденного с Кокориным и Мамаевым Протасовицкого

ТАССвчера в 15:13

Протасовицкому предъявили взыскания из-за неубранной койки. Это может помешать ему выйти по УДО

Спорт-Экспрессвчера в 15:22

ОНК попросила прокуратуру проверить взыскания Протасовицкому из-за расправленной кровати в СИЗО

RT на русскомвчера в 17:26

Александр Протасовицкий может не выйти по УДО

Говорит Москвавчера в 15:26

Друга Кокорина и Мамаева оставили в колонии

ТВ Центрвчера в 15:39

Знакомого Кокорина и Мамаева могут не освободить по УДО

Аргументы и Фактывчера в 17:11

Протасовицкий не выходит по УДО из-за неубранной постели в СИЗО

Нева Спорт04:44
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
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iReactor 12 сентября в 13:51
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У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии

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Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Политика

Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру

Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале.
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На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
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Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.
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На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

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Пловчиху в США дисквалифицировали из-за слишком открытого купальника

Пловчиху Брекинн Уиллис судьи лишили победы на чемпионате по плаванию, проходившем в крупнейшем городе на Аляске Анкоридже, из-за слишком открытого купальника, 13 сентября сообщает The Sun.
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В Черном море прошли учения с участием малого ракетного корабля «Орехово-Зуево».
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В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна

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В Северодвинске взялись за опасные объекты после ЧП на полигоне

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РБК вчера в 10:10
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Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
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В Новгороде врачи больницы объявили итальянскую забастовку

Врачи четырех отделений областной детской клинической больницы в Великом Новгороде объявили итальянскую забастовку, функционирует в обычном режиме сообщает пресс-служба регионального правительства.
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«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
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Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву

Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.
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Артем Дзюба: Гол посвящаю родителям, у них годовщина – 33 года вместе

Еще хотел бы сказать, гол посвящаю своим родителям. У них годовщина 33 года вместе.
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Медведева заняла второе место на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.
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Работу стволовых клеток улучшит простая еда

Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
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