Происшествия
Нева СпортПротасовицкий не выходит по УДО из-за неубранной постели в СИЗО
На друга Кокорина и Мамаева Александра Протасовицкого наложены взыскания. Еще когда тот находится в СИЗО на него были наложены три взыскания.
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Протасовицкому предъявили взыскания из-за неубранной койки. Это может помешать ему выйти по УДО
Спорт-Экспрессвчера в 15:22
ОНК попросила прокуратуру проверить взыскания Протасовицкому из-за расправленной кровати в СИЗО
RT на русскомвчера в 17:26
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Экономика
Силуанов прокомментировал введение новой системы пенсионных накоплений
Министр финансов РФ Антон Силуанов высказался о разработанной сотрудниками ведомства новой системе добровольных пенсионных накоплений.
iReactor 12 сентября в 13:51
Армия и оружие
Штаб ВСУ сообщил о гибели своего боевика в Донбассе
В районе проведения карательной операции Киева в Донбассе 13 сентября был ликвидирован боевик ВСУ.
ИА Новороссия 04:33
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии
У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
OAnews вчера в 06:20
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
Ранее в ГИБДД России ТАСС сообщили, что в аварии пострадал 21 человек, добавив, что причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу.
ТАСС 04:58
Кино
Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 10:14
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Политика
Чемезов заявил о готовности продать оцененную ФБК в ₽5 млрд квартиру
Расследование о принадлежащей жене Чемезова квартире в здании гостиницы «Москва» на Охотном ряду рядом с Кремлем и Красной площадью Навальный опубликовал в феврале.
РБК 04:00
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.
МИР 24 вчера в 11:14
Политика
Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России
РБК вчера в 18:17
Политика
Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Спикером заксобрания Севастополя стал сопредседатель штаба ОНФ
Законодательное собрание Севастополя в субботу на своей первой сессии избрало спикером Владимира Немцева, сопредседателя городского штаба Общероссийского народного фронта.
ТАСС 04:11
Культура
На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»
Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Футбол
Зинедин Зидан: Не считаю Бэйла козлом отпущения
Не считаю его козлом отпущения, приводит Goal.com слова Зидана. Думаю, мы все виноваты, если что-то идет не так.
Советский спорт 02:05
Спорт
Пловчиху в США дисквалифицировали из-за слишком открытого купальника
Пловчиху Брекинн Уиллис судьи лишили победы на чемпионате по плаванию, проходившем в крупнейшем городе на Аляске Анкоридже, из-за слишком открытого купальника, 13 сентября сообщает The Sun.
Красная весна вчера в 14:01
Армия и оружие
Ракетный корабль «Орехово-Зуево» провел учения в Черном море
В Черном море прошли учения с участием малого ракетного корабля «Орехово-Зуево».
Телеканал 360° вчера в 08:16
Наука
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru 01:40
Политика
В Кремле следят за ситуацией с госслужащей, оскорбившей жителей Тулуна
Инцидент с иркутской чиновницей, оскорбившей пострадавших от паводка жителей Тулуна, остаётся в поле зрения Кремля.
REGNUM вчера в 08:07
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Здоровье
В Новгороде врачи больницы объявили итальянскую забастовку
Врачи четырех отделений областной детской клинической больницы в Великом Новгороде объявили итальянскую забастовку, функционирует в обычном режиме сообщает пресс-служба регионального правительства.
Московский Комсомолец вчера в 10:41
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
Взгляд.ру вчера в 07:19
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.
РБК 03:58
Футбол
Артем Дзюба: Гол посвящаю родителям, у них годовщина – 33 года вместе
Еще хотел бы сказать, гол посвящаю своим родителям. У них годовщина 33 года вместе.
Советский спорт 02:31
Фигурное катание
Медведева заняла второе место на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.
Sportbox.RU вчера в 18:41
Здоровье
Работу стволовых клеток улучшит простая еда
Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
Соловей.Инфо 12 сентября в 05:15