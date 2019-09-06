Футбол
Спорт-ЭкспрессПротасовицкий не знает об освобождении Кокориных и Мамаева
Футболисты и младший Кокорин были этапированы в колонию Белгородской области, Протасовицкий отбывает наказание в Брянской области. Адвокат добавила, что Протасовицкий имеет не меньше оснований для удовлетворения судом ходатайства об условно-досрочном освобождении.
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Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Политика
Адвокат подтвердил выезд украинских моряков из СИЗО «Лефортово»
Руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил "Интерфаксу", что арестованные украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.
Интерфакс 02:42
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в матче отбора к Евро-2020
В отборочном матче к чемпионату Европы-2020 сборная России обыграла Шотландию.
ТК Звезда вчера в 16:37
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Экономика
Сбербанк обратился в правоохранительные органы из-за хищений на Алтае при очистке озера Греф
В результате закрыли дренаж озера.
Интерфакс - Россия 03:04
Армия и оружие
Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа
Пять ракет были выпущены в пятницу вечером в сторону Израиля с территории сектора Газа.
ТАСС вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Футбол
Роналду заработает 162 млн евро по контракту с Nike
По данным источника, португальская звезда за время действия контракта с 2016 по 2026 годы получил около 162 млн евро.
Sport.ru вчера в 14:30
Хоккей
Воробьев сменил Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Руководство хоккейного клуба "Металлург" (Магнитогорск) отправило в отставку главного тренера команды Йозефа Яндача.
Вести.Ru 03:51
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Политика
Вышинский и другие освобожденные на Украине готовятся к вылету в Россию
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил, что вместе с остальными освобожденными на Украине россиянами ожидает посадки на спецборт для вылета в Москву.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Политика
Болтон опубликовал снимок освобожденного иранского танкера близ Сирии
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал в Twitter спутниковый снимок, как утверждается, иранского танкера Adrian Darya 1, задержанного ранее в Гибралтаре у сирийского порта Тартус.
РБК 04:55
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости вчера в 04:39
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Здоровье
Диетологи раскрыли самые современные методы похудения
Одна куриная грудка не спасет, говорят диетологи. Они приоткрыли завесу самого современного метода похудения.
MedikForum.ru вчера в 19:48
Авто
Назван топ-5 новинок автосалона во Франкфурте
В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
32CARS.ru 03:18
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Политика
В Иране объявили о новых мерах по ядерной программе
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.
RT на русском 02:24
Происшествия
Корреа введен в искусственную кому
Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
РИА Новости 04:44
Политика
Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать на полуостров и спросить у жителей республики, хотят ли они вернуться в состав Украины.
РБК 05 сентября в 20:20