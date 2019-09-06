Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПротасовицкий не знает об освобождении Кокориных и Мамаева

Футболисты и младший Кокорин были этапированы в колонию Белгородской области, Протасовицкий отбывает наказание в Брянской области. Адвокат добавила, что Протасовицкий имеет не меньше оснований для удовлетворения судом ходатайства об условно-досрочном освобождении.
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