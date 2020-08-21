Протекционизм Китая вызвал сокращение поставок угля из России

Российские поставщики с начала года фиксируют снижение экспорта угля на территорию Китая. Ситуация на рынке обусловлена протекционизмом Пекина, который пытается стимулировать развитие национальной добывающей промышленности.