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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Протекционизм Китая вызвал сокращение поставок угля из России

Российские поставщики с начала года фиксируют снижение экспорта угля на территорию Китая. Ситуация на рынке обусловлена протекционизмом Пекина, который пытается стимулировать развитие национальной добывающей промышленности.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Протекционизм Китая вызвал сокращение поставок угля из России

Экономика сегодня02:30
Lenta.ru

Китай отказался от плохого российского угля

Lenta.ru05:43
ИА Красная Весна

В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

ИА Красная Весна03:41
Anews

Из-за китайской таможни на границе скопились российские вагоны с углем

Anews02:41
Дума ТВ

На границе с РФ скопились вагоны из-за новых требований КНР

Дума ТВ09:01
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Интерфакс01:40
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Коммерсантъ17:59

Глава МИД Белоруссии заявил, что страна преодолеет санкции ЕС

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что президентская кампания и выборы в Белоруссии «определенно не соответствовали принципам свободных выборов», и напомнил, что ЕС готовит точечные санкции против властей республики.
ФАН08:21

Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27