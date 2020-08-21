Протекционизм Китая вызвал сокращение поставок угля из России
Российские поставщики с начала года фиксируют снижение экспорта угля на территорию Китая. Ситуация на рынке обусловлена протекционизмом Пекина, который пытается стимулировать развитие национальной добывающей промышленности.В источнике
С чего всё началось
Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе
Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии