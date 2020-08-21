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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Протекционизм Китая вызвал сокращение поставок угля из России

Российские поставщики с начала года фиксируют снижение экспорта угля на территорию Китая. Ситуация на рынке обусловлена протекционизмом Пекина, который пытается стимулировать развитие национальной добывающей промышленности.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе Российские угольщики, ОАО РЖД и чиновники жалуются на проблемы с экспортом угля через погранпереходы с Китаем: власти страны снизили объем импорта российского угля по железной дороге в 2020 году на 14%.
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
Ruposters.ru

Китай начал отказываться от некачественного российского угля

Ruposters.ru06:57
Lenta.ru

Китай отказался от плохого российского угля

Lenta.ru05:43
Коммерсантъ

Новые требования китайских властей вызвали скопление вагонов на границе

Коммерсантъ17:59
Anews

Из-за китайской таможни на границе скопились российские вагоны с углем

Anews02:41
Экономика сегодня

Протекционизм Китая вызвал сокращение поставок угля из России

Экономика сегодня02:30
Интерфакс

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Интерфакс01:40
ИА Красная Весна

В ОАО РЖД объяснили причины скопления вагонов на границе с КНР

ИА Красная Весна03:41

В ФБК озвучили новую версию случившегося с Навальным

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.
РИА Новости02:14
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМО18 августа в 19:00
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В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
Российская газета07:08
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Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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