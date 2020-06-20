Политика
Общественная служба новостейПротестная акция в Тбилиси завершилась без происшествий
В Тбилиси подошла к концу акция протеста, которая была приурочена к годовщине прошлогоднего митинга, закончившегося столкновением с силовиками и пострадавшими.
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В Тбилиси накануне прошла антикремлевская акция, приуроченная к годовщине «Ночи Гаврилова»
Эхо Москвывчера в 23:03
Год назад в Тбилиси начались акции протестов против «российской оккупации» Грузии
Реальное время19 июня в 17:33
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Происшествия
Британская полиция признала нападение в Рединге терактом
"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Происшествия
Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве
РИА Новости 05:51
Происшествия
В Норильске пресекли массовую драку
РИА Новости 06:37
Общество
Увеличено субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли субсидирования расходов по переводу автомашин с бензина на газ.
Вести.Ru 06:13
Происшествия
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 04:15
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Политика
Путин призвал работать, а не искать преемников
Путин призвал работать, а не искать преемников.
ТАСС 06:57
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com 19 июня в 02:28
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе
В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
Шоу-бизнес
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
«Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новым фото герцога с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи перед днем рождения герцога», — говорится в подписи к кадру.
Пятый канал 05:23
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Футбол
«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
Российская газета вчера в 17:09
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
Здоровье
В Краснодарском крае 21 июня выявили 64 новых случая коронавируса
По данным на 21 июня, на Кубани общее число инфицированных достигло 5 тыс. 440 человек, при этом 4 тыс. 181 пациент успешно вылечились и выписались из больниц.
Кубань 24 03:50
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Общество
В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК 19 июня в 23:53
Политика
Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне
Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RT на русском 04:47
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Общество
Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
Газета.Ru 01:47