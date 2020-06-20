В Тбилиси подошла к концу акция протеста, которая была приурочена к годовщине прошлогоднего митинга, закончившегося столкновением с силовиками и пострадавшими.

Протестная акция в Тбилиси завершилась без происшествий

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