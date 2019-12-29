Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков

Посольство США в Багдаде отменило всю консульскую работу из-за беспорядков, следует из релиза на сайте посольства.
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Появилось видео беспорядков у посольства США в Ираке

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Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков

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На фоне беспорядков посольство США в Багдаде отменило всю консульскую работу

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Посольство США в Багдаде на фоне нападения отменило всю консульскую работу

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