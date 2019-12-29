Политика
РИА НовостиПосольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков
Посольство США в Багдаде отменило всю консульскую работу из-за беспорядков, следует из релиза на сайте посольства.
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Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Футбол
Футболисты Мухаммед и Бенито покидают «Тамбов»
Бенито в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за "Тамбов" и забил один гол, Мухаммед провел две встречи.
Общество
Новые меры поддержки рождаемости вступили в силу в России с 1 января
Новые меры по поддержке рождаемости вступили в силу 1 января 2020 года, сообщает RT.
Космос
Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Политика
На Украине отменена неприкосновенность депутатов Верховной рады
На Украине вступил в силу закон об отмене неприкосновенности депутатов Верховной рады.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Хоккей
Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Происшествия
Глава Ингушетии обвинил силовиков в недостаточных мерах безопасности на Новый год
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов раскритиковал силовиков за недостаточные меры безопасности в связи с нападением на пост ДПС в Магасе.
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
На место вызвали полицию, но глава семейства накинулся на полицейских с монтировкой, правоохранители его застрелили.
Политика
Экс-беркутовец рассказал об угрозах со стороны украинских следователей
Следователи, занимавшиеся делом бойцов "Беркута", угрожали им пожизненными сроками, требуя оклеветать коллег из этого спецподразделения, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена бывший боец "Беркута" Сергей Тамтура.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Армия и оружие
Су-57 получит новые виды оружия
В "Объединённой авиастроительной корпорации" подтвердили, что наряду с подготовкой Су-57 к серийному производству идёт работа по созданию для новейшего российского боевого самолёта подходящего под его возможности современного оружия.
Транспорт
В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте
Стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 1 января, увеличивается на 10 рублей.
Происшествия
В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Спорт
На «Тур де Ски» стартовала женская гонка преследования на 10 км
В итальянском Тоблахе стартовала женская гонка преследования, которая проходит в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».
Культура
В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»
Экономика
Акцизы на сигареты и табак в России повысились
С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Космос
Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки
Первые кадры аэрокосмической съемки, полученные с помощью нового китайско-бразильского спутника CBERS-4A, успешно переданы на Землю.
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.