Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Протестующие начали расходиться из центра Минска

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, в центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено. После окончания выборов президента в Минске и других городах республики начались несанкционированные акции протеста.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Протестующие разошлись из центра Минска

Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска, ситуация в целом возвращается в спокойное русло, передает корреспондент РИА Новости. Больших групп протестующих в центре больше не видно, движение автомобилей частично восстановлено, однако из-за позднего времени машин мало.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
РБК

Протестующие начали расходиться из центра Минска

РБК21:30
Известия

Центр Минска покинула большая часть демонстрантов

Известия21:26
РЕН ТВ

Большая часть протестующих разошлась из центра Минска

РЕН ТВ20:15
Говорит Москва

Большинство протестующих покинуло центр Минска

Говорит Москва20:51
РИА Новости

Протестующие разошлись из центра Минска

РИА Новости20:27
Lenta.ru

Протестующие в Минске начали расходиться

Lenta.ru20:21
Вести.Ru

Протестующие расходятся из центра Минска

Вести.Ru21:12

Состояние Владислава Крапивина ухудшилось после выписки

Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин почувствовал себя хуже после выписки из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на командора юношеского отряда "Каравелла" Ларису Крапивину.
Состояние Владислава Крапивина ухудшилось после выписки
Вести.Ruвчера в 12:48
15

США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Планы российских Вооруженных сил в отношении истребителя МиГ-35 вызывают обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов из-за узкого применения в армии РФ, сказано в материале американского издания The Drive.
Экономика сегодня20:27
7

Мэр Нагасаки призвал Россию и США сократить ядерные арсеналы

Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ призвал мировых лидеров сохранить Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и выработать реальный путь к сокращению двух крупнейших ядерных арсеналов, принадлежащих США и России.
Ридусвчера в 03:16
64

Нарушение фазы быстрого сна может привести к снижению аппетита

Группа исследователей во главе с профессором Антуаном Адамантидисом провела эксперименты на мышах и выяснила, что влияние на работу гипоталамуса во время быстрого сна вызывает затем проблемы с аппетитом.
iReactor19:59

Раскрыто слабое место стран Балтии в случае войны с Россией

Петр Шиманский, аналитик из Польши, сообщил о том, что наиболее уязвимым местом прибалтийских стран в возможной войне с РФ являются значительные просчеты в противовоздушной обороне средней дальности.
Discover24вчера в 08:27
90

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
254

ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
Что происходитвчера в 15:52
198

Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал24вчера в 23:51
1,6K