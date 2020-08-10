Протестующие начали расходиться из центра Минска

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, в центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено. После окончания выборов президента в Минске и других городах республики начались несанкционированные акции протеста.