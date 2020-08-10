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РБК
РБК

Протестующие начали расходиться из центра Минска

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, в центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено. После окончания выборов президента в Минске и других городах республики начались несанкционированные акции протеста.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Протестующие разошлись из центра Минска

Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска, ситуация в целом возвращается в спокойное русло, передает корреспондент РИА Новости. Больших групп протестующих в центре больше не видно, движение автомобилей частично восстановлено, однако из-за позднего времени машин мало.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
РБК

Протестующие начали расходиться из центра Минска

РБК21:30
Известия

Центр Минска покинула большая часть демонстрантов

Известия21:26
Газета.Ru

Протестующие в центре Минска покидают улицы города

Газета.Ru20:58
Вести.Ru

Протестующие расходятся из центра Минска

Вести.Ru21:12
Говорит Москва

Большинство протестующих покинуло центр Минска

Говорит Москва20:51
РИА Новости

Протестующие разошлись из центра Минска

РИА Новости20:27
Lenta.ru

Протестующие в Минске начали расходиться

Lenta.ru20:21

«Развязно и крикливо». В Японии прошли антироссийские выступления

Акция ультраправых японских активистов у стен посольства России в Токио прошла под заведомо некорректными и неприемлемыми лозунгами, а кроме того — мешала работе дипмиссии, заявили российские дипломаты.
«Развязно и крикливо». В Японии прошли антироссийские выступления
РИА Новостивчера в 08:02
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В ЦИК Белоруссии сообщили о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что действующий президент республики Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования набирает более 80% голосов избирателей.
RT на русскомвчера в 15:24
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.
Российская газета23:00
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Военные объединили «Торнадо» и «Искандер» в рамках единой системы

Автоматизированную систему управления (АСУ) артиллерией, объединяющую управление ракетными комплексами «Торнадо-С» и «Искандер-М», протестировали подразделения Южного Военного Округа, 10 июля сообщает газета «Известия».
ИА Красная Весна22:39

Названы востребованные новые профессии

В ближайшие шесть–десять лет в каждой шестой компании (16% организаций) ожидают появления новых профессий, рассказала директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.
Известия22:40
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