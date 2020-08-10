Протестующие начали расходиться из центра Минска
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Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента, в центре города не осталось больших групп протестующих, автомобильное движение частично восстановлено. После окончания выборов президента в Минске и других городах республики начались несанкционированные акции протеста.В источнике
С чего всё началось
Протестующие разошлись из центра Минска
Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска, ситуация в целом возвращается в спокойное русло, передает корреспондент РИА Новости. Больших групп протестующих в центре больше не видно, движение автомобилей частично восстановлено, однако из-за позднего времени машин мало.
РИА Новости20:27
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