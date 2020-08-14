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Газета.Ru
Газета.Ru

Протестующие начали расходиться с площади Независимости в Минске

Ранее белорусские силовики взяли в оцепление здание Дома Правительства, но когда на площади собралась многотысячная акция, они опустили щиты в знак солидарности с протестующими. Женщины дарили силовикам цветы и обнимали их.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Силовики пообещали не задерживать митингующих в Минске

Взгляд.ру11:56
Газета.Ru

Протестующие начали расходиться с площади Независимости в Минске

Газета.Ru14:18
News.ru

На площадь Независимости в Минске прибыла спецтехника силовиков

News.ru11:58
РБК

Протестующие в Минске сели на землю у здания правительства

РБК12:30
Говорит Москва

Протестующие у Дома правительства в Минске обещают приходить каждый день

Говорит Москва12:56
Вести.Ru

Минские протестующие сели на землю после прибытия спецтехники силовиков

Вести.Ru11:49
ТАСС

Спецтехника силовиков подъехала к площади Независимости в Минске

ТАСС11:37

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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SpaceX стала рекордсменом по скорости производства спутников: она строит по 120 аппаратов Starlink в месяц

Стало известно о том, что компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX осуществляет производство интернет-спутников Starlink с беспрецедентной для космической отрасли скоростью.
3DNews11 августа в 05:49
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В июле в Москве от коронавируса умерли 742 человека

От коронавируса как основной причины смерти в июле в Москве умерло 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне, и почти в 4 раза меньше, чем в мае, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости13:30
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru15:02
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Футбольных арбитров призвали бойкотировать матчи 2-го тура РПЛ

Мать футбольного арбитра Василия Казарцева Зинаида возмутилась фактом давления общественности на рефери в Российской премьер-лиге после судейского скандала на матче 1-го тура чемпионата "Спартак" - "Сочи".
Газета.Ru13:35