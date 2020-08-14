Протестующие начали расходиться с площади Независимости в Минске
Смотрите также
Главы МИД ЕС признали выборы в Белоруссии сфальсифицированными
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Дочь Марка Захарова угодила на учет в наркологическую клинику
В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок
Милиция оттеснила протестующих от Дома правительства в Минске
32 ранее задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину
«Уфа» обыграла «Арсенал» в матче Премьер-лиги
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
Главред «Дождя» извинился за белорусский фейк
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Светлана Бондарчук покинула пост главреда Hello
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
В июле в Москве от коронавируса умерли 742 человека
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Стало известно местонахождение Ефремова
Премьер Белоруссии прибыл к протестующим на МТЗ
Милиция оттеснила протестующих от Дома правительства в Минске
Тысячи протестующих пришли к зданию ЦИК Белоруссии
32 ранее задержанных в Белоруссии россиянина вернулись на родину
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Тысячи протестующих пришли к зданию ЦИК Белоруссии
Лукашенко заявил об организации беспорядков из-за границы
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
Ранее белорусские силовики взяли в оцепление здание Дома Правительства, но когда на площади собралась многотысячная акция, они опустили щиты в знак солидарности с протестующими. Женщины дарили силовикам цветы и обнимали их.В источнике
Подробнее о событии