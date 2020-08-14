Протестующие начали расходиться с площади Независимости в Минске

Ранее белорусские силовики взяли в оцепление здание Дома Правительства, но когда на площади собралась многотысячная акция, они опустили щиты в знак солидарности с протестующими. Женщины дарили силовикам цветы и обнимали их.