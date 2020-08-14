Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Протестующие начали расходиться с площади Независимости в Минске

Многотысячная акция протеста на площади Независимости в Минске перед Домом Правительства и зданием ЦИК окончилась, люди расходятся, обещая приходить ежедневно, сообщает портал TUT.by в своем Telegram-канале.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Митингующие в центре Минска начали расходиться

Московский Комсомолецвчера в 14:00
Вести.Ru

Минские протестующие сели на землю после прибытия спецтехники силовиков

Вести.Ruвчера в 11:49
ТАСС

Часть митингующих в центре Минска начала расходиться

ТАССвчера в 13:40
REGNUM

Белсат: люди расходятся с площади Независимости в Минске

REGNUMвчера в 12:10
Газета.Ru

Протестующие начали расходиться с площади Независимости в Минске

Газета.Ruвчера в 14:18
ФАН

Протестующие расходятся с Площади Независимости в Минске

ФАНвчера в 11:35
РБК

Протестующие в Минске сели на землю у здания правительства

РБКвчера в 12:30

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Коммерсантъвчера в 12:10
4,5K

В Белоруссии отказались от наград лауреаты стипендии президента

Минск, 15 августа 2020, 04:07 — REGNUM Претендовавшие на получение стипендий специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от наград, передаёт 14 августа портал Tut.by.
REGNUM21:07
151

Адвокат Ефремова прокомментировал документ с признанием актером вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с телеканалом "360" высказался насчет публикации в СМИ снимка протокола допроса, в котором актер признается в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Газета.Ru21:40
21

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
748

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости13 августа в 14:54
1,5K

АЛРОСА отказалась от дивидендных выплат за первое полугодие

«Что касается дивидендов за первое полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю «свободный денежный поток» в размере ₽8,3 млрд условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
РБКвчера в 04:54

Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 14:57
1

Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».
Коммерсантъвчера в 16:37
607

«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
70