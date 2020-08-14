Протестующие начали расходиться с площади Независимости в Минске
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Многотысячная акция протеста на площади Независимости в Минске перед Домом Правительства и зданием ЦИК окончилась, люди расходятся, обещая приходить ежедневно, сообщает портал TUT.by в своем Telegram-канале.В источнике
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