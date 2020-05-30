с чего всё началось

Ночью 30 мая перед Белым домом начались беспорядки. Протестующие напали на сотрудников Секретной службы США. Беспорядки длятся уже пятый час подряд.

Протестующие напали на Секретную службу в США возле Белого дома

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