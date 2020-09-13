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Известия

Протестующие подошли к резиденции Лукашенко в поселке Дрозды

Рядом с минским поселком Дрозды, где живет руководство Белоруссии и расположена одна из резиденций главы государства Александра Лукашенко, собрались протестующие. Сотрудники силовых структур начали предупредительно стрелять в воздух.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Белорусские силовики опровергли причастность к выстрелам у поселка Дрозды

Lenta.ru11:14
Эхо Москвы

Минская милиция подтверждает стрельбу в воздух силовиков и у поселка «Дрозды»

Эхо Москвы10:34
РБК

В МВД Белоруссии опровергли сообщения о применении оружия в Дроздах

РБК10:44
Интерфакс

Минская милиция не подтвердила применение светошумовых гранат

Интерфакс11:41
Известия

Протестующие подошли к резиденции Лукашенко в поселке Дрозды

Известия10:06
Газета.Ru

В Минске у домов чиновников, где собрались протестующие, началась стрельба

Газета.Ru09:59
Вести.Ru

Данные о применении светошумовых гранат в Минске не подтвердились

Вести.Ru11:58

ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию, согласно которой для болельщиков столичного «Спартака» будет выделен сектор на матче между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском08:21

«Динамо» планирует подать жалобу на судейство Лапочкина

Как стало известно «СЭ», «Динамо» планирует подать обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой рассмотреть и соответствующим образом оценить работу арбитра Сергея Лапочкина на матче бело-голубых с «Рубином» (0:1) в 7-м туре чемпионата России.
Спорт-Экспресс15:50