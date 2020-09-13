Протестующие подошли к резиденции Лукашенко в поселке Дрозды
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Рядом с минским поселком Дрозды, где живет руководство Белоруссии и расположена одна из резиденций главы государства Александра Лукашенко, собрались протестующие. Сотрудники силовых структур начали предупредительно стрелять в воздух.В источнике
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В Белоруссии открыт огонь около домов чиновников, где собрались протестующие
Национальная служба новостей10:18