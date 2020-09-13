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Известия
Известия

Протестующие подошли к резиденции Лукашенко в поселке Дрозды

Рядом с минским поселком Дрозды, где живет руководство Белоруссии и расположена одна из резиденций главы государства Александра Лукашенко, собрались протестующие. Сотрудники силовых структур начали предупредительно стрелять в воздух.В источнике
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Интерфакс

Минская милиция отвергла применение оружия у поселка Дрозды

Интерфакс10:26
РЕН ТВ

В Минске у поселка Дрозды раздались выстрелы

РЕН ТВ09:49
Вести.Ru

В Минске раздались предупредительные выстрелы

Вести.Ru10:10
Известия

Протестующие подошли к резиденции Лукашенко в поселке Дрозды

Известия10:06
Эхо Москвы

Силовики в Минске препятствуют движению участников протестной акции в Минске к элитному коттеджному поселку «Дрозды»

Эхо Москвы10:03
Газета.Ru

В Минске у домов чиновников, где собрались протестующие, началась стрельба

Газета.Ru09:59
Национальная служба новостей

В Белоруссии открыт огонь около домов чиновников, где собрались протестующие

Национальная служба новостей10:18

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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Эксперты рассказали, как нельзя мыть двигатель автомобиля

Прежде чем мыть моторный отсек, нужно заизолировать «нежные элементы» — генератор, разъемы проводов и датчиков и т. д. Как только очистка будет закончена, требуется снять защитный «колпак» и просушить, а по возможности еще и продуть сжатым воздухом влажные элементы мотора.
Live2409:08

«Химки» примут решение об увольнении Гунько во вторник

Главный тренер футбольного клуба "Химки" Дмитрий Гунько может уйти в отставку Данную информацию прокомментировал Роман Терюшков, занимающий должность министра спорта московской области.
Честный рейтинг букмекеров08:58

Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург — Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Известия08:56
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