Общество

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Рядом с минским поселком Дрозды, где живет руководство Белоруссии и расположена одна из резиденций главы государства Александра Лукашенко, собрались протестующие. Сотрудники силовых структур начали предупредительно стрелять в воздух.
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Колонны протестующих в Минске разделились

News.ru11:54

Многотысячная толпа протестующих подошла к резиденции Лукашенко

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В Минске протестующие подошли к резиденции Лукашенко

Газета.Ru10:15

Протестующие подошли к резиденции Лукашенко в поселке Дрозды

Известия10:06

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ТАСС11:03

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Комсомольская правда10:59

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РИА Новости12:40
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Вести.Ru 13:20
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