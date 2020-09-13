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Протестующие подошли к резиденции Лукашенко в поселке Дрозды

Рядом с минским поселком Дрозды, где живет руководство Белоруссии и расположена одна из резиденций главы государства Александра Лукашенко, собрались протестующие. Сотрудники силовых структур начали предупредительно стрелять в воздух.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Белоруссии силовики разгогняют протестующих

Коммерсантъ11:55
Вести.Ru

Данные о применении светошумовых гранат в Минске не подтвердились

Вести.Ru11:58
Газета.Ru

В Минске у домов чиновников, где собрались протестующие, началась стрельба

Газета.Ru09:59
РИА Новости

В Минске ОМОН преградил движение протестующим у ТЦ «Арена Сити»

РИА Новости10:42
Интерфакс

Минская милиция не подтвердила применение светошумовых гранат

Интерфакс11:41
ТАСС

Основная масса протестующих в Минске собралась в районе Дрозды

ТАСС11:03
РБК

В МВД Белоруссии опровергли сообщения о применении оружия в Дроздах

РБК10:44

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.
Силовики применили водомет против протестующих в Бресте
Взгляд.ру11:23
21

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
25

«Химки» примут решение об увольнении Гунько во вторник

Главный тренер футбольного клуба "Химки" Дмитрий Гунько может уйти в отставку Данную информацию прокомментировал Роман Терюшков, занимающий должность министра спорта московской области.
Честный рейтинг букмекеров08:58

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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Россиян предупредили об опасности корвалола и валокордина

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Сергей Бойцов рассказал, что во время самоизоляции россияне реже умирали от болезней сердца, несмотря на прогнозы роста такой смертности из-за сокращения активности людей старше 65 лет.
Lenta.ru10:35
7

Трусова подготовит максимум четверных прыжков к важным стартам

Бронзовая медалистка чемпионатов России и Европы сезона-2019/2020 Александра Трусова сказала, что подготовит максимальное количество четверных прыжков в произвольной программе к более важным стартам.
РИА Новости11:38