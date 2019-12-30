Политика

Газета.RuГазета.RuПротестующие прекратили акцию у посольства США в Багдаде

Все протестующие, проводившие акцию перед посольством США в Багдаде, разошлись, передает "Интерфакс". Участники акции протеста выходят из "Зеленой зоны" - места, где находятся иностранные посольства. Ранее сообщалось, что 31 декабря митингующие пошли на штурм посольства США в Багдаде.
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