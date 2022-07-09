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Протестующие прорвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Агентство France-Presse
 сообщает о том, что протестующим, которые ранее окружили резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, удалось проникнуть внутрь здания.
Центральная Служба Новостей
Около 30 человек пострадали во время массовых акций протеста, сообщает издание Ada Derana.
BFM.ru
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году.
РИА Новости
В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа.
РИА Новости

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Протестующие в Шри-Ланке вошли в здание резиденции премьера
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Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки
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