"В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка", — сказали в военном ведомстве.
Как сообщает THR, главную роль исполнит Энтони Маки, ранее игравший Сокола в предыдущих проектах киновселенной, а на пост режиссера была выбрана Джулиус Она снявшая разгромленный критиками фильм «Парадокс Кловерфилд».
По данным «Финуслуг», на неделе с 30 июня по 7 июля условия по потребительским ссудам смягчили сразу 11 банков из топ-20: ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, «Хоум Кредит», МТС Банк, «Уралсиб» и «Ак Барс».