Политика
RT на русскомПротестующие против формулы Штайнмайера вышли на Майдан
Несколько тысяч человек собрались на киевской площади Независимости, чтобы выразить свой протест против принятия нового закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера.
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