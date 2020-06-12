Политика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияПротестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

Полиция применила взрывные гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих, призывающих к автономии Сиэтла. Но затем тысячи протестующих собрались в здании администрации Сиэтла и потребовали отставки мэра.
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«Вы покидаете США»: распад страны, по сути, начался

РИА Новостивчера в 01:00

Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

ToDay News Ufa13 июня в 12:53

Мэр и начальник полиции Сиэтла разошлись в оценках «захвата анархистами»

ИА Красная Весна12 июня в 21:06

Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

Новые Известия12 июня в 11:34

Добро пожаловать в Чаз: протестующие в Сиэтле создали свою автономию

Российский Диалог12 июня в 04:00

С каннабисом и танцами. В Сиэтле протестующие заняли несколько кварталов и объявили их республикой справедливости — видео

Life.ru12 июня в 01:12

Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость»

Телеканал 360°11 июня в 17:56
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Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
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Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
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Кино

Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама

Piter.tv 12 июня в 12:50
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Авто

5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором

Эксперты портала "АвтоВзгляд" назвали пять причин, почему не стоит покупать машину с вариатором.
Новые автомобили вчера в 12:41
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

Известия 13 июня в 15:17
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Происшествия

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Вести.Ru вчера в 08:13
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет три нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
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Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
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Экономика

Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт

Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
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Политика

Президент Польши: боролись с коммунизмом, а получили идеологию ЛГБТ

ЛГБТ является идеологией, которая призвана уничтожить человечество, заявил президент Польши Анджей Дуда, 13 июня сообщает Польское агентство печати.
ИА Красная Весна 13 июня в 08:44
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Общество

В Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями

Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами.
Известия вчера в 18:33
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Общество

Новую выплату получат временные опекуны и волонтеры в Хакасии

Пенсионный фонд выплатит пособия временным опекунам инвалидов, пенсионеров и детей.
Юг Сибири вчера в 22:43
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Игры

EA анонсировала Star Wars: Squadrons и назвала дату премьеры трейлера

Компания не раскрыла никаких подробностей о готовящемся релизе. Первый трейлер Star Wars: Squadrons покажут 15 июня в 18:00 мск.
CyberSport.ru 12 июня в 15:07
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Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые опубликовала фотографию выписки из роддома

9 апреля, звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала матерью.
Вокруг ТВ вчера в 06:41
Хоккей

Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат 13 июня в 09:32
Шоу-бизнес

Познер прокомментировал вероятность раздувания истерии с ДТП Ефремова

Москва, 15 июня 2020, 06:36 — REGNUM Комментируя смертельное ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, телеведущий Владимир Познер усомнился в намеренном раскручивании данной истории и выразил надежду, что актера будут судить так же, как и любого другого неизвестного человека в этой ситуации.
REGNUM вчера в 23:36
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Наука

Ученые получили снимок одиночного атома

Новосибирские эксперты в рамках недавней исследовательской работы смогли получить фотографию одиночного атома рубидия, который попал в оптическую ловушку.
Anonsens 13 июня в 16:43
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Происшествия

Семья Захарова отказалась принимать извинения Ефремова

Слово и Дело 13 июня в 06:42
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Футбол

«Реал» одержал победу над «Эйбаром»

Soccer.ru вчера в 15:24
Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru вчера в 14:18
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19

Сто девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 45 пациентов, скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:18
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
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Общество

Вильфанд предупредил москвичей об опасности второй волны тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погодных тенденциях в столичном регионе в течение следующей недели.
RT на русском вчера в 07:55
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