Полиция применила взрывные гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих, призывающих к автономии Сиэтла. Но затем тысячи протестующих собрались в здании администрации Сиэтла и потребовали отставки мэра.

Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла

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