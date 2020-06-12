Политика
Новые ИзвестияПротестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Полиция применила взрывные гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих, призывающих к автономии Сиэтла. Но затем тысячи протестующих собрались в здании администрации Сиэтла и потребовали отставки мэра.
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Мэр и начальник полиции Сиэтла разошлись в оценках «захвата анархистами»
ИА Красная Весна12 июня в 21:06
Добро пожаловать в Чаз: протестующие в Сиэтле создали свою автономию
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Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт
Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
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Познер прокомментировал вероятность раздувания истерии с ДТП Ефремова
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Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погодных тенденциях в столичном регионе в течение следующей недели.
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