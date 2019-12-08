Политика

Газета.RuГазета.RuПротестующие разбили палатки у офиса Зеленского

Участники акции протеста "Дозор на Банковой" в Киеве, приуроченной к предстоящему нормандскому саммиту, разбили палатки у Офиса президента Украины.
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Протестующие установили палаточный городок возле офиса Зеленского

News.ru21:36

Украинцы решили переночевать в палатках возле офиса Зеленского

Lenta.ru13:58

У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

RT на русском14:41

Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента

РБК14:35

Протестующие в Киеве установили палатки возле офиса президента

Известия15:18

В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского

ТАСС13:19

Несколько сотен человек собирались у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве

Эхо Москвы13:01
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:57, Ашберн
Политика

В МИД Украины рассказали о «красной линии» Зеленского в Париже

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в своем микроблоге в Твиттере, какой линии планирует придерживаться глава государства Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки", которая пройдет сегодня в Париже.
Московский Комсомолец 18:17
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Политика

В Париже забросали яйцами украинцев

Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
РИА Новости 12:44
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Газета.Ru 22:11
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета 19:35
Авто

Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой

Эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал, сколько необходимо прогревать двигатель автомобиля в зимний период.
РИА Новости 19:39
Общество

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.
Российская газета 17:00
Фигурное катание

Алёна Косторная выиграла финал Гран-при

В Турине завершился финал Гран-при. На "десерт" была произвольная программа у женщин. Здесь состязались сразу четыре россиянки.
Областная газета вчера в 16:01
Политика

Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском 08:33
Политика

«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
РБК 19:31
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру 10:58
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Экономика

Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 19:06
Спорт

Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу

Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
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Хоккей

Дацюк продает замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов

Стоимость бывшего жилья экс-игрока «Детройт Ред Уингз» составляет 4,5 миллиона долларов.
Sportbox.RU 06:49
Хоккей

Панарин забивает, Георгиев отражает: «Рейнджерс» разгромили «Вегас»

Вести.Ru 21:50
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
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Общество

Сибирский Левша делает самую маленькую копию монеты

Микроминиатюрист из Академгородка Владимир Анискин, научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН, хочет изготовить самую маленькую копию знаменитого червонца Госбанка СССР.
Навигатор вчера в 11:13
Политика

Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о принятии одного из сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного.
РБК 16:53
Армия и оружие

Российские военные впервые раздали гумпомощь в сирийской Ракке

Российская газета 22:29
Политика

В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
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Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной 2019»

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В Свердловской области на 11-летнего мальчика напала стая собак

В Берёзовском Свердловской области стая бездомных собак напала на 11-летнего ребёнка.
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Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
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Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

Американская компания Apple может представить в следующем году сразу пять моделей iPhone.
Мойка78 06 декабря в 17:42
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Руководитель фан-сектора «Спартака» назвал Дзюбу лицемерным

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«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

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Жители Рубцовска вышли на митинг против закрытия больниц

Митинг против закрытия круглосуточного стационара противотуберкулезной больницы и перевода пациентов в Лебяженскую туббольницу прошел в Рубцовске 8 декабря.
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В Бурятии построили новую солнечную электростанцию

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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