Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах

Первый случай произошел в Минске, второй – в Барановичах, оба стража порядка были госпитализированы. Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.