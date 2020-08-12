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Вести.Ru
Вести.Ru

Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах

Первый случай произошел в Минске, второй – в Барановичах, оба стража порядка были госпитализированы. Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.В источнике
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РИА Новости

Опубликовано видео погони за водителем в Минске

РИА Новости18:33
ТАСС

В Минске и Барановичах автомобили сбили двух сотрудников ГАИ

ТАССвчера в 14:45
РБК

В Белоруссии машина наехала на второго сотрудника милиции

РБКвчера в 16:15
Интерфакс

В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Интерфаксвчера в 15:14
Комсомольская правда

Водителя, сбившего сотрудника ГАИ в Минске, задержали с применением оружия

Комсомольская правдавчера в 16:07
Коммерсантъ

В Белоруссии за вечер совершено еще два умышленных наезда на милиционеров

Коммерсантъвчера в 16:05
Известия

МВД сообщило о втором наезде на милиционера в Белоруссии

Известиявчера в 15:24
КП - Беларусь

МВД: В Барановичах автомобиль сбил милиционера

КП - Беларусьвчера в 16:24

«Интеррос» заподозрил «РусАЛ» в попытке надавить на «Норникель»

На этой неделе Потанин назвал действующее до конца 2022 года акционерное соглашение "Норникеля" рудиментом, благодаря которому "РусАл" давит на "Норникель" ради извлечения дивидендов, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании.
Интерфаксвчера в 04:11
7

Минздрав ввел дополнительные выплаты для медиков за выявление рака

Медицинские работники, которые в ходе диспансеризации выявили у пациента злокачественную опухоль, будут получать по 1 тыс. рублей за каждый случай, соответствующий приказ зарегистрирован в Минюсте, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе пресс-конференции.
Rambler News Serviceвчера в 05:59
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Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 06:46
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IT-компании пригрозили Лукашенко уходом из Белоруссии

Сотрудники IT-компаний потребовали прекратить применять насилие в отношении мирных жителей, освободить политзаключенных и задержанных, а также провести новые прозрачные выборы президента Белоруссии.
Компаниявчера в 16:49
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Российские рыбаки увеличили улов с начала года на 0,9%

Вылов тихоокеанских лососей составил 176,82 тыс. тонн, что на 159,08 тыс. тонн, или на на 48,3% меньше показателя 2018 года и на 171,35 тыс. тонн, или на 49,2% меньше уровня 2019 года (традиционно показатели вылова лососевых сравнивают между четными и между нечетными годами из-за особенностей жизненного цикла этих рыб).
Финмаркетвчера в 06:18

«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
Evo-rus.comвчера в 07:32
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WSJ: Airbnb проведет IPO до конца года

Компания Airbnb готовит документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США для проведения первичного размещения своих акций, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.
Коммерсантъвчера в 06:03