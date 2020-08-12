Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах
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Первый случай произошел в Минске, второй – в Барановичах, оба стража порядка были госпитализированы. Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.В источнике
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Водителя, сбившего сотрудника ГАИ в Минске, задержали с применением оружия
Комсомольская правдавчера в 16:07