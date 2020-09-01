Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Протестующие студенты в Минске прорвали оцепление рядом со зданием КГБ

Оцепление милиции прорвали протестующие студенты 1 сентября на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ в Минске.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Минске студенты прорвали оцепление около здания КГБ

Газета.Ru12:17
Московский Комсомолец

Опубликовано видео прорыва студентов к минскому КГБ

Московский Комсомолец10:22
РБК

В Минске студенты прорвали оцепления милиции на проспекте Независимости

РБК09:52
Фонтанка.Ру

В Минске студенты прорвали оцепление из милиции. Задержания возобновились

Фонтанка.Ру09:38
РИА Новости

В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ

РИА Новости09:28
Lenta.ru

Протестующие студенты прорвали оцепление силовиков в центре Минска

Lenta.ru10:44
URA.Ru

В Минске студенты прорвали оцепление возле здания КГБ

URA.Ru09:21

Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite.
РБК13:09
145

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
1,1K

МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой

МИД Дании вызвал посла России в стране из-за инцидента с российским Су-27, который был поднят в воздух на перехват иностранных военных самолетов над Балтийским морем и якобы нарушил датские границы.
Известия13:01
108

Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце

Сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя Александр в открытом письме к президенту России Владимиру Путину попросил организовать проверку в отношении фильма режиссера Алексея Учителя "Цой", дав проекту негативную оценку.
Газета.Ru13:04
258

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
556

Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
217