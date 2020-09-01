Протестующие студенты в Минске прорвали оцепление рядом со зданием КГБ
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Оцепление милиции прорвали протестующие студенты 1 сентября на проспекте Независимости рядом со зданием КГБ в Минске.В источнике
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