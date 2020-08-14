Протестующие танцуют на площади Независимости в Минске
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Сотни собравшихся на акции протеста на площади Независимости в Минске начали танцевать. Об этом сообщает издание TUT.BY. На кадрах видно, как люди собираются в небольшие хороводы и синхронно выполняют движения под звуки волынки.В источнике
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Силовики пообещали не трогать мирно протестующих у Дома правительства в Минске
Говорит Москвавчера в 11:54