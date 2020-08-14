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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Протестующие танцуют на площади Независимости в Минске

Сотни собравшихся на акции протеста на площади Независимости в Минске начали танцевать. Об этом сообщает издание TUT.BY. На кадрах видно, как люди собираются в небольшие хороводы и синхронно выполняют движения под звуки волынки.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Протестующие в Минске сели на землю у здания правительства

РБКвчера в 12:30
Взгляд.ру

Силовики пообещали не задерживать митингующих в Минске

Взгляд.рувчера в 11:56
Lenta.ru

Тысячи протестующих сели на площади Независимости в Минске

Lenta.ruвчера в 11:44
Говорит Москва

Силовики пообещали не трогать мирно протестующих у Дома правительства в Минске

Говорит Москвавчера в 11:54
Вести.Ru

Минские протестующие сели на землю после прибытия спецтехники силовиков

Вести.Ruвчера в 11:49
Газета.Ru

РБК: спецтехника силовиков покинула центр Минска

Газета.Ruвчера в 11:55
ТАСС

Спецтехника силовиков подъехала к площади Независимости в Минске

ТАССвчера в 11:37

Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 09:28
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Исследование: россияне стали в три раза больше покупать в интернете

Анализ операций по картам всех банков в интернет-эквайринговой сети "Русского стандарта" продемонстрировал, что их количество по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилось в 3 раза, а общий оборот - в 2,3 раза.
ТАСС02:03

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
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Суд арестовал предполагаемого «вора в законе» Исмаилова

Преображенский суд столицы арестовал предполагаемого криминального авторитета Рашада Магомеда оглы Исмаилова по делу о занятии высшего положения в преступной организации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
РАПСИвчера в 10:12
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Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газета03:00
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
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