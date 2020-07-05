Политика

Lenta.ruLenta.ruПротестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа

Протестующие в Вашингтоне сожгли американский флаг у Белого Дома после выступления президента США Дональда Трампа по случаю Дня независимости страны.
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Протестующие у Белого Дома после речи Трампа сожгли флаг США

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Протестующие у Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа

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Протестующие у Белого дома после речи Трампа сожгли флаг США

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Протестующие в Вашингтоне сожгли флаг США во время выступления Трампа в День независимости

ТАССвчера в 22:11
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Общество

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RT на русском вчера в 12:40
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Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
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«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Piter.tv 03:44
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Общество

В России за сутки подтвердили 6736 случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 6736 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:31
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Авто

Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

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Общество

Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца

В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com 03 июля в 03:54
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Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

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Здоровье

В РФ — 6 736 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки было выявлено 6 736 заразившихся коронавирусом — показатель держится на отметке ниже 7 000 уже десятый день подряд.
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«Челси» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии

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Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ

По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ.
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Где в Самарской области выявили 87 больных коронавирусом 4 июля

На 4 июля в Самарской области у 5 137 человек подтверждено заражение коронавирусом. Выздоровели 3 079 человек, в том числе 107 за сутки.
Kursk.com вчера в 07:08
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Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Сочи», не забив пенальти

"Красно-зеленые" сыграли вничью с "Сочи" (0:0) во встрече 26-го тура чемпионата России. Поединок в Черкизово получился сверхнасыщенным.
Российская газета вчера в 15:50
Экономика

В России усилят контроль над операциями с наличными

Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону 03 июля в 11:35
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Технологии

Раскрыта стоимость геймпада для грядущей PlayStation 5

Инсайдер раскрыл стоимость геймпада DualSense для грядущей PlayStation 5. Его начнут продавать в период рождественских праздников в конце 2020 года.
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Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
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Японский журнал включил Тутберидзе в список самых «токсичных» тренеров

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе попала в список самых "токсичных" специалистов по версии японского издания журнала Elle.
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Смартфон Samsung Galaxy M41 получит аккумулятор емкостью 6800 мАч

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Завод Sony может выпускать более 1 млн PlayStation в год

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В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
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Cyberpunk 2077 создана только для Windows 7 и Windows 10

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