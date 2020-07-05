Протестующие в Вашингтоне сожгли американский флаг у Белого Дома после выступления президента США Дональда Трампа по случаю Дня независимости страны.

Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа

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