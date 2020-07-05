Политика
ИзвестияПротестующие у Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа
Участники протестов у Белого дома в Вашингтоне после выступления президента страны Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США сожгли американский флаг. Об этом сообщило издание The Hill.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
В День независимости США протестующие сожгли флаг и скинули памятник Колумбу
Коммерсантъвчера в 23:59
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
The GEEK 03 июля в 03:16
Армия и оружие
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Вести.Ru вчера в 21:55
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Общество
Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствовал на похоронах Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.
Газета.Ru вчера в 12:18
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
Вирусолог назвал сроки снижения агрессивности коронавируса
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год.
Известия вчера в 18:14
Общество
Власти Уфы изымают многоквартирный дом – Жильцов выселят
Власти Уфы приняли решение изъять двухэтажный жилой дом в Ленинском районе.
UfaTime.ru вчера в 23:24
Армия и оружие
ДНР обвинила Украину в гибели мирных жителей при обстреле
Деловое.ТВ 03 июля в 09:45
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
Футбол
Тульский «Арсенал» предложил пост главного тренера Магомеду Адиеву
Soccer.ru 03 июля в 15:42
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой 03 июля в 09:51
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победе над нацизмом
Джон Салливан, посол США в России, раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе США и Великобритании над нацистами.
ToDay News Ufa 03 июля в 11:28
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова продлила режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
RT на русском 02 июля в 13:15
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Футбол
Мостовой заявил о готовности возглавить московский «Спартак»
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой заявил о готовности стать главным тренером московского «Спартака».
ProstoProSport вчера в 08:23
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 03 июля в 15:05
Общество
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса
РИА Новости 03 июля в 01:01
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
Здоровье
Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии
Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru вчера в 04:07
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
Политика
Зеленский оценил встречу «нормандской четверки» в Берлине
Ранее в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.
Известия вчера в 06:34
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
Здоровье
Какие продукты не рекомендуется хранить вместе
SM News 03 июля в 06:09
Политика
Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
Lenta.ru вчера в 22:08
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 03 июля в 04:09
Шоу-бизнес
Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой
Gazeta.SPb 03 июля в 18:02