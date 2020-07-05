Политика

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Участники протестов у Белого дома в Вашингтоне после выступления президента страны Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США сожгли американский флаг. Об этом сообщило издание The Hill.
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В День независимости США протестующие сожгли флаг и скинули памятник Колумбу

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Протестующие возле Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа

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СМИ: протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа

РИА Новостивчера в 22:25

Флаг США сожгли у Белого дома после выступления Трампа

News.ruвчера в 22:46

Протестующие у Белого дома после речи Трампа сожгли флаг США

Московский Комсомолецвчера в 22:36

Протестующие у Белого Дома после речи Трампа сожгли флаг США

Комсомольская правдавчера в 22:57

Протестующие в Вашингтоне сожгли флаг США во время выступления Трампа в День независимости

ТАССвчера в 22:11
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Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

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Политика

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