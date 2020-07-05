Участники протестов у Белого дома в Вашингтоне после выступления президента страны Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США сожгли американский флаг. Об этом сообщило издание The Hill.

Общество Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 157 тысяч По состоянию на 4 июля, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 674 515 человек, умерли 10 027 пациентов, выздоровели ― 446 879. 531

Футбол «Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер» Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.

Общество ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19. 135

Происшествия Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в эфире передачи "СоловьевLIVE" результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера. 158

Общество Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства. 23

Происшествия Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке Источники РБК и информагентств уточняли, что речь идет о старшем следователе по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Руслане Миниахметове. 1

Здоровье Минимальный за несколько недель прирост больных коронавирусом зафиксировали в Забайкалье Наименьший за несколько последних недель прирост больных коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае 5 июля - в регионе выявлены 44 новых случая, сообщается на официальном портале региона. 1

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 41

Армия и оружие Российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35 Речь идёт не только «стелс»-истребителях F-35, но и о куда более секретных F-22, которые как минимум трижды появлялись в радиусе обнаружения и поражения «Триумфов».

Происшествия В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков. 16

Экономика Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. 266

Общество Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер «Делфи» Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.

Здоровье В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа Новый штамм вируса свиного группа, обнаруженный в Китае, может вызвать очередную пандемию, передает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева. 101

Шоу-бизнес Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы. 151

Политика Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине. 3