Политика

ИзвестияИзвестияПротестующие у Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа

Участники протестов у Белого дома в Вашингтоне после выступления президента страны Дональда Трампа с речью по случаю Дня независимости США сожгли американский флаг. Об этом сообщило издание The Hill.
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В День независимости США протестующие сожгли флаг и скинули памятник Колумбу

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СМИ: протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа

РИА Новостивчера в 22:25

Протестующие у Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа

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Протестующие у Белого Дома после речи Трампа сожгли флаг США

Комсомольская правдавчера в 22:57

Протестующие у Белого дома после речи Трампа сожгли флаг США

Московский Комсомолецвчера в 22:36

Протестующие возле Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа

РБКвчера в 23:53

Протестующие в Вашингтоне сожгли флаг США во время выступления Трампа в День независимости

ТАССвчера в 22:11
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Общество

Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 157 тысяч

По состоянию на 4 июля, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 674 515 человек, умерли 10 027 пациентов, выздоровели ― 446 879.
Известия 02:30
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«Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер»

Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:09
Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в эфире передачи "СоловьевLIVE" результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера.
РИА Новости вчера в 18:31
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля

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РБК 02:21
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Общество

Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор

Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 03 июля в 13:08
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Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Известия 00:14
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Происшествия

Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке

Источники РБК и информагентств уточняли, что речь идет о старшем следователе по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Руслане Миниахметове.
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Общество

Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае

Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 03 июля в 05:11
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Здоровье

Минимальный за несколько недель прирост больных коронавирусом зафиксировали в Забайкалье

Наименьший за несколько последних недель прирост больных коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае 5 июля - в регионе выявлены 44 новых случая, сообщается на официальном портале региона.
Чита.Ру 00:57
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Армия и оружие

Российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35

Речь идёт не только «стелс»-истребителях F-35, но и о куда более секретных F-22, которые как минимум трижды появлялись в радиусе обнаружения и поражения «Триумфов».
Avia.pro вчера в 20:01
Технологии

Названы негативно влияющие на работу мозга привычки

Академики назвали привычки, которые имеют негативное влияние на человеческий мозг.
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Игры

Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа

Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
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Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
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Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина

Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков.
РИА Новости 01:11
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Футбол

«Ротор» намерен отказаться от участия в РПЛ из-за финансовых проблем

Отказ волгоградской команды прямо связан с проблемами с финансированием клуба: у «Ротора» просто нет денег для участия РПЛ.
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Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:54
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Экономика

Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью

Экономист уверен, такой поворот дел приведет к банкротству граждан.
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Общество

Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер «Делфи»

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.
РИА Новости вчера в 10:55
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Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
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В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного группа, обнаруженный в Китае, может вызвать очередную пандемию, передает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
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Здоровье

За сутки в Свердловской области от коронавируса умерли 7 человек

Kursk.com 03 июля в 03:49
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Шоу-бизнес

Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы.
Московский Комсомолец 03 июля в 09:00
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Политика

Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине

Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине.
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Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
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Авто

Названы шесть совершаемых водителями «глупостей»

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Здоровье

Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ

Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы.
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