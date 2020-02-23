Политика
КоммерсантъПротестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова
Около ста человек собрались на митинг у входа в здание офиса украинского президента Владимира Зеленского в Киеве, требуя уволить главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Протестующие устроили потасовку с полицией. Запланированная акция за отставку главы МВД Украины началась мирно.
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Общество
Немецкие диетологи назвали эффективные способы похудения
Источниками постного белка являются такие продукты питания, как: яйца, бобовые, обезжиренный творог, куриное мясо и белый сыр.
Происшествия
Тюменские хирурги спасли жизнь проглотившей заколку девочке
Детские хирурги ОКБ № 2 в ходе сложнейшей операции извлекли проглоченный предмет из почки маленькой пациентки, сообщает пресс-служба ОКБ №2. Сразу после госпитализации врачи установили причину плохого самочувствия девочки - проведённый анализ крови показал наличие септического шока, причиной которого мог стать проглоченный ранее предмет.
Наука
Алмазная микролинза смогла сфокусировать рентгеновское излучение
Специалисты использовали источник рентгеновского излучения, чтобы проверить составную оптической системы.
Армия и оружие
Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
По Израилю из сектора Газа была выпущена 21 ракета, 13 удалось перехватить, сообщает израильская армия.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Теннис
Мугуруса выбила Касаткину на старте турнира в Дохе
Культура
Создатели «Ведьмака 3» будут получать 80% выручки от продаж в Steam
CD Projekt RED начнет получать 80% выручки от проданных копий игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» в Steam. Об этом студия объявила в твиттере.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Футбол
Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
Общество
В Италии третий человек умер от коронавируса
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Врачи назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса COVID-2019 превышает 14 дней.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Футбол
В России закрылось зимнее трансферное окно
В России 22 февраля закрылось зимнее трансферное окно.
Общество
23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов устроил фотосессию с новорожденной дочерью
Российский футболист Дмитрий Тарасов, который ранее был женат на телеведущей Ольге Бузовой, опубликовал фотографии со своей новорожденной дочерью.
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Футбол
«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А
Шоу-бизнес
5-летний сын Сергея Лазарева поздравил его с 23 февраля стихотворением
5-летний сын певца Сергея Лазарева Никита, который появился на свет благодаря суррогатной матери, трогательно поздравил отца с Днем защитника отечества.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Авто
Новый УАЗ Патриот станет шире и устойчивее
Судя по изображениям, пластиковых накладок нет, но учитывая, что крылья очень широкие, можно предположить, что новый УАЗ Патриот визуально станет шире и устойчивее.
Здоровье
Число жертв коронавируса в КНР возросло до 2345 человек
Число жертв коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 2345 человек, передает ТАСС.
Происшествия
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру после родов
Действительно: Самойлова является многодетной мамой, она воспитывает четырех детей и при это выглядит идеально.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
Космос
Сверхгигант Бетельгейзе готовится к взрыву: что будет с Землей
Как оказалось, звезда изменила яркость и размеры. Возможно, что это значит, что взрыв произойдет скоро.
Армия и оружие
Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Дамаском
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля
На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.