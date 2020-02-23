Политика

КоммерсантъКоммерсантъПротестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова

Около ста человек собрались на митинг у входа в здание офиса украинского президента Владимира Зеленского в Киеве, требуя уволить главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Протестующие устроили потасовку с полицией. Запланированная акция за отставку главы МВД Украины началась мирно.
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У офиса Зеленского протестующие устроили потасовку с полицией

Московский Комсомолец12:02

У офиса Зеленского около 100 протестующих требуют отставки главы МВД

Газета.Ru07:51

Украинцы пришли к офису Зеленского с требованием отставки Авакова

Известия08:35

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ТАСС08:06

Протестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова

Коммерсантъ09:30

У офиса Зеленского митингуют за отставку Авакова

РЕН ТВ07:47

Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова

РИА Новости07:29
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