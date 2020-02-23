Политика
КоммерсантъПротестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Авакова
Около ста человек собрались на митинг у входа в здание офиса украинского президента Владимира Зеленского в Киеве, требуя уволить главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова. Протестующие устроили потасовку с полицией. Запланированная акция за отставку главы МВД Украины началась мирно.
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Политика
Трамп хочет мира между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Футбол
Арсенал — Эвертон 3:2 (2-й тайм)
«Арсенал» принимает на своём поле «Эвертон». Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин.
Политика
Депутат Рады поздравил украинцев с Днем защитника Отечества
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Музыка
Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Авто
Станет ли палладий новым золотом
Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Шоу-бизнес
«Держать не стали»: стала известна причина увольнения Шепелева
Как сообщал «Рамблер», журналист Дмитрий Шепелев, недавно разорвавший контракт с Первым каналам, прокомментировал слухи о том, что новым ведущим программы «На самом деле» может стать актёр Тимур Еремеев.
Биатлон
Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Космос
Коронавирус не мешает Китаю запускать ракеты
Шоу-бизнес
5-летний сын Сергея Лазарева поздравил его с 23 февраля стихотворением
5-летний сын певца Сергея Лазарева Никита, который появился на свет благодаря суррогатной матери, трогательно поздравил отца с Днем защитника отечества.
Игры
Облачный сервис GeForce Now попробовали более миллиона игроков
Более 1 млн человек установили пробную версию облачного игрового сервиса GeForce Now после его полноценного запуска в начале февраля.
Происшествия
Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани
Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Гаджеты
В Китае анонсировали самый мощный в мире смартфон
Самый производительный в мире смартфон по рейтингу AnTuTu анонсирован в Китае, 23 февраля сообщает портал ixbt.com.
Общество
Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
Происшествия
Основателя компании Vee Security задержали за покупку наркотиков
Основателя компании Vee Security Россия Александра Литреева, специализирующейся на кибербезопасности, задержали в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, сообщает канал «112».
Наука
Искусственный интеллект создал самый мощный антибиотик
Футбол
Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Армия и оружие
Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году
Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Экономика
Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры
Сравнивались средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры как в стране в целом, так и в каждом регионе по отдельности.
Армия и оружие
Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр
Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
Шоу-бизнес
Певица Ирина Билык отказалась рожать из-за опасной болезни
Народная артистка Украины Ирина Билык призналась, что перенесла сложную операцию, из-за которой она больше никогда не сможет стать матерью.
Шоу-бизнес
Павел Буре в четвертый раз станет отцом
Хоккеист Павел Буре снова станет отцом. Супруги до последнего не афишировали беременность Алины Буре.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.