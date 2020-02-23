Политика

BFM.ruBFM.ruПротестующие у офиса Зеленского потребовали уволить главу МВД Украины

Участники акции обвиняют главу МВД в отсутствии результатов расследования громких уголовных преступлений на Украине, в частности убийства журналиста Павла Шеремета. Протестующие также требуют провести «реформу реформы полиции» в стране. Запланированная акция за отставку главы МВД началась мирно.
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У офиса Зеленского протестующие устроили потасовку с полицией

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