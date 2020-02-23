Политика
BFM.ruПротестующие у офиса Зеленского требуют уволить главу МВД Украины
Участники акции обвиняют главу МВД в отсутствии результатов расследования громких уголовных преступлений на Украине, в частности убийства журналиста Павла Шеремета. Протестующие также требуют провести «реформу реформы полиции» в стране. Запланированная акция за отставку главы МВД началась мирно.
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Культура
В Сербии презентуют новый туристический маршрут Тверской области
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подтвердила расставание с мужем
Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, подтвердила сообщения средств массовой информации о расставании с мужем Сергеем Вшивковым.
Здоровье
Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо
Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
Экономика
В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля
Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
Футбол
«Тоттенхэм» уступил «Челси» в матче АПЛ
Гаджеты
Vivo отложила запуск оболочки FuntouchOS 10
Выпуск новой версии операционной системы FuntouchOS 10 для смартфонов китайской компании Vivo перенесён на месяц из-за вспышки коронавируса.
Политика
Эрдоган пригрозил «решительными действиями» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары предпринять «более решительные действия» в Сирии.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Киберспорт
В Gods of Boom будут Ходячие мертвецы
В результате мир игры интересен для игроков Gods of Boom и узнаваем для поклонников The Walking Dead: атмосфера апокалипсиса и легендарное оружие главных героев (арбалет Дэрила Диксона, револьвер Рика Граймза и бита Нигана «Люсиль») никого не оставят равнодушным.
Политика
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Общество
Вологжан предупредили об ухудшении погодных условий
22 и 23 февраля на территории Вологодской области ожидается порывистый ветер до 21 м/с, а также сильный снег и дождь.
Общество
Попова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов побывали в больнице, куда прибыли эвакуированные с лайнера Diamond Princess из Японии россияне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.
Армия и оружие
Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением
Президент России Владимир Путин сообщил, что армия и флот будут оснащены новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, высокоточными системами.
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Авто
Компания Jaguar Land Rover представила беспилотник
Концепт Project Vector в длину всего четыре метра, и он является полностью автономным транспортным средством, которое позволит в городе заменить такси.
Политика
Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Бенфику» в матче Лиги Европы
Украинский «Шахтёр» одержал победу над португальской «Бенфикой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Политика
Трамп назначил временную главу Нацразведки США
Как пишет RT, Трамп заявил о новом назначении в Твиттере.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro может получить супербыстрый Wi-Fi
Huawei критикует этот стандарт и заявляет, что смартфон 2018 года Mate 20 может похвастать более быстрым соединением, нежели новые устройства, получившие Wi-Fi 6. Более того, Huawei вроде бы начала работать над разработкой своего стандарта, рабочее название которого - Wi-Fi 6+.
Биатлон
Шипулин: то, что сделала полиция и IBU по отношению к Логинову — гадко
Вчера полиция приехала к Логинову, забрала его вещи, телефон, ноутбук, хотя там были его личные данные, фотографии семьи.
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
Биатлон
Касперович не исключает, что Логинов завершит карьеру из-за травли
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович считает, что его подопечный действительно может завершить карьеру из-за постоянных нападок.
Общество
В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал
Здоровье
В России курение сигарет провоцирует 45% онкологических заболеваний
Вообще, курение является причиной 15,1% смертей в России. Также оно провоцирует 22% всех новых регистрируемых заболеваний у взрослых.
Теннис
Циципас и Оже-Альяссим сыграют в финале турнира в Марселе
Стефанос Циципас из Греции обыграл казахстанца Александра Бублика в полуфинале турнира в Марселе.