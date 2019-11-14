Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.

Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки

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