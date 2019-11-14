Политика
Российская газетаПротестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки
Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.
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Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Футбол
Агент Ерёмин — о Мирзове: получил от него удар в спину, для меня его просто нет
Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.
Футбол
Футболист Луиз Адриану женился на российской модели
Форвард бразильского футбольного клуба «Палмейрас» Луиз Адриану женился на российской модели Екатерине Дорожко.
Культура
Сериал «Друзья» получит продолжение
Стоит отметить, что в прошлый раз эпизод-продолжение был обещан в 2016-м, но в итоге аудитория получила лишь программу, посвященную сериалу «Друзья», куда пригласили исполнителей главных ролей, причем Мэтью Перри туда не приехал, отделавшись видеообращением.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Происшествия
На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар
В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Происшествия
Россия заявила права на Бориса Мазо
Бывшего чиновника Минкульта, не выданного Испании, затребовали в Москву Как стало известно "Ъ", Земельный суд Вены отказал Испании в выдаче бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ Бориса Мазо, обвиняемого в хищениях при строительстве объектов Эрмитажа и отмывании этих средств.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
Происшествия
Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
Политика
Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Общество
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Кино
Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года
Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске получила 18 миллионов рублей
Примерный валовой сбор от концерта, на котором было порядка 14 тысяч зрителей, составил 30 миллионов рублей. благодаря слаженным действиям организаторов, перекупщикам не удалось нажиться на шоу Аллы Борисовны, как это произошло в Москве, при этом сама стоимость заветного билета была намного дешевле заоблачных цен спекулянтов, пытавшихся продать один по цене в 100-400 тысяч рублей.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Политика
Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны".
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Музыка
Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»
Происшествия
Стрельба произошла в калифорнийской школе
Общество
Глава Приамурья назвал причины трагедии в колледже Благовещенска
Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии законодательного собрания в качестве одной из причин стрельбы в колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске назвал недостатки в воспитательной работе.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
«Соскучились»: сахалинцы встретили первую метель снежками и «ангелами»
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Шоу-бизнес
Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Борющаяся с тяжелым заболеванием головного мозга популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку.