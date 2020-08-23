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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Протестующие устроили многотысячный марш в центре Минска

Протестующие против результатов президентских выборов в Белоруссии устроили многотысячный марш по центральным улицам Минска. Как сообщает корреспондент "Известий", около 100 тысяч белорусов идут от площади Независимости к гостинице "Планета", где запланирован митинг.В источнике
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Дождь

Более 100 тысяч человек на «Марше новой Беларуси» в Минске. Как это было — за 2 минуты

Дождь12:41
РЕН ТВ

Тысячи людей идут колонной по Бресту

РЕН ТВ10:55
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Евросоюз не намерен превращать Белоруссию «во вторую Украину»

Евросоюз не собирается превращать Белоруссию, где с 9 августа не утихают протесты, «во вторую Украину», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.
Коммерсантъ10:27
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В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском16:13
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