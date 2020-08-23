Протестующие устроили многотысячный марш в центре Минска
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Протестующие против результатов президентских выборов в Белоруссии устроили многотысячный марш по центральным улицам Минска. Как сообщает корреспондент "Известий", около 100 тысяч белорусов идут от площади Независимости к гостинице "Планета", где запланирован митинг.В источнике