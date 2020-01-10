Политика

REGNUMREGNUMВ администрации президента Абхазии похитили оружие

Глава Совбеза сообщил, что в президентской резиденции были похищены символы государственной власти, а также вскрыта оружейная комната. «Ведутся переговоры, вернули пять единиц [оружия], но их намного больше», — описал ситуацию Килба.
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с чего всё началось

Глава Совбеза Абхазии не исключил сценария силового развития событий в Сухуме

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации президента Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено, сказал корреспонденту Sputnik председатель Совбеза Абхазии Мухамед Килба.
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Один из лидеров протеста в Сухуме опроверг взлом оружейной в администрации президента

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Штурм и похищенное оружие. Что происходит в Абхазии

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Газета.Ru07:50

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РБК05:22

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Коммерсантъ04:03
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