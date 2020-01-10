Политика

Евразия DailyЕвразия DailyПротестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента

Председатель Совбеза Абхазии Мухаммад Килба сообщил, что участники протестов, захватившие накануне здание администрации президента, вскрыли оружейную комнату и похитили часть оружия.
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