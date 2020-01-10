СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Выбить силой тех, кто удерживает здание Администрации президента Абхазии, действующая власть не планирует, но такое развитие событий не исключено, сказал корреспонденту Sputnik председатель Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

с чего всё началось

Председатель Совбеза Абхазии Мухаммад Килба сообщил, что участники протестов, захватившие накануне здание администрации президента, вскрыли оружейную комнату и похитили часть оружия.

Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента

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