с чего всё началось

Протестующие накинули веревку на памятник, установленный в районе Маленькая Италия, повалили его, а затем покатили в сторону городского порта и скинули в воду. В это же время в городе запускали фейерверки по случаю Дня независимости США. Этот памятник Колумбу установили в 1984 году.

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Армия и оружие «В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель Уничтожение целей на расстоянии нескольких сотен километров, ювелирная точность бомбовых ударов и надежно защищенная аппаратура — вместе с новейшими бомбами и ракетами авиационный комплекс пятого поколения Су-57 получит продвинутую электронику для их наведения. 2

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