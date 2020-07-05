Протестующие накинули веревку на памятник, установленный в районе Маленькая Италия, повалили его, а затем покатили в сторону городского порта и скинули в воду. В это же время в городе запускали фейерверки по случаю Дня независимости США. Этот памятник Колумбу установили в 1984 году.

Общество ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19. 147

Происшествия В Новосибирской области коронавирус выявили у 111 человек Сто одиннадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались три человека, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 4

Происшествия СКР обжаловал отмену возбуждения дела против следователя Миниахметова «Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. 923

Футбол Гранада — Валенсия 2:2 В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.

Здоровье В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки Новой коронавирусной инфекцией в Крыму заразились еще 38 человек, случаи были выявлены в результате тестирования за прошедшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 65

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 47

Футбол «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи», не забив пенальти "Красно-зеленые" сыграли вничью с "Сочи" (0:0) во встрече 26-го тура чемпионата России. Поединок в Черкизово получился сверхнасыщенным.

Киберспорт Бета-версия Mortal Shell стала доступна для всех желающих Из-за неожиданно высокого спроса разработчики из студии Cold Symmetry решили отрыть бету PC-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех желающих.

Здоровье «Домашнее» лечение коронавируса в Заполярье оплатит бюджет Обеспечение противовирусными препаратами больных коронавирусом жителей Заполярья, которые лечатся в амбулаторных условиях возьмёт на себя бюджет Мурманской области. 4

Происшествия Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП Адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы артиста Михаил Ефремова, заявил, что Ефремов не признает вину в дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве, в результате которого умер человек. 5,9K

Шоу-бизнес Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем. 44

Здоровье В РФ — 6 736 новых случаев коронавируса По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки было выявлено 6 736 заразившихся коронавирусом — показатель держится на отметке ниже 7 000 уже десятый день подряд.

Общество Максим Фадеев раскрыл секрет похудения Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации. 47

Гаджеты Беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Baseus Encok W04 TWS стоят $22 На платформе Xiaomi Youpin представлены полностью беспроводные наушники погружного типа Baseus Encok W04 Pro TWS, внешне напоминающие популярные Apple AirPods.

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала дикие танцы под дождем Сама Брежнева призналась, что это единственное платье со съемок клипа, которое дождь не испортил, а сделал даже лучше.