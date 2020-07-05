с чего всё началось

Протестующие накинули веревку на памятник, установленный в районе Маленькая Италия, повалили его, а затем покатили в сторону городского порта и скинули в воду. В это же время в городе запускали фейерверки по случаю Дня независимости США. Этот памятник Колумбу установили в 1984 году.

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