Общество
РБКПротестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу
Протестующие накинули веревку на памятник, установленный в районе Маленькая Италия, повалили его, а затем покатили в сторону городского порта и скинули в воду. В это же время в городе запускали фейерверки по случаю Дня независимости США. Этот памятник Колумбу установили в 1984 году.
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с чего всё началось
В Балтиморе, как сообщает местное издание Baltimore Sun, толпа протестующих с криками накинула веревки на статую Колумба и скинула с постамента, после чего они выкатили ее к заливу и выкинули в воду.РИА Новостивчера в 22:27
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В американском Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу
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