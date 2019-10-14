Общество

РБКРБКВ аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих

В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais. По данным издания, не менее 56 человек обратились за помощью к медикам.
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