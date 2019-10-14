Общество
РБКВ аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих
В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais. По данным издания, не менее 56 человек обратились за помощью к медикам.
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Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Газета.Ru вчера в 09:41
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru вчера в 13:53
Шоу-бизнес
В инстаграме Заворотнюк выложили новые снимки
В инстаграме, принадлежащем актрисе Анастасии Заворотнюк, опубликованы новые снимки.
Газета.Ru 12 октября в 11:56
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Теннис
Медведев выиграл первый сет у Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев взял первый сет финала «Мастерса» в Шанхае.
ProstoProSport 13 октября в 05:31
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
REGNUM вчера в 16:00
Футбол
Криштиану Роналду в матче со сборной Украины забил 700-й гол в карьере
РИА Новости вчера в 16:33
Футбол
Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Говорит Москва вчера в 11:22
Футбол
Карасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
ТАСС Спорт вчера в 18:22
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Генеральный директор компании«ТелеМаг» пояснил, что зрители увидели порно вместо ток-шоу из-за технического сбоя.
Lenta.ru вчера в 21:03
ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 20:25
Происшествия
Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
Ребенок получил ушибы при обрушении в жилой пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье, сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов.
РИА Новости вчера в 22:01
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Газета.Ru вчера в 06:41
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры
Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
ТАСС вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Раскрыт размер пенсии Бориса Моисеева
РИА Новости вчера в 19:18
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru вчера в 07:47
Технологии
«Яндекс» запустил распознающее одежду приложение Sloy
Коммерсантъ вчера в 13:29
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан вчера в 12:52
Общество
Букеровская премия присуждена сразу двум писателям
Коммерсантъ вчера в 17:25
Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:00
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru вчера в 18:55
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Происшествия
У активистов екатеринбургского штаба Навального проходят обыски
В квартирах волонтеров штаба Алексея Навального в Екатеринбурге проходят обыски.
Европейско-Азиатские новости 00:19
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18
Космос
В SpaceX показали, как будет выглядеть будущий запуск межпланетного корабля Starship (видео)
SpaceX показала анимированный ролик запуска ракеты Starship.
Портал Поиск вчера в 14:42
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском вчера в 10:28