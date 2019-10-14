В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году. Протесты проходят около воздушной гавани и внутри терминала 1.

Протестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту

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