Общество

РИА НовостиРИА НовостиПротестующие в Барселоне начали столкновения с полицией в аэропорту

В барселонском аэропорту Эль-Прат начались столкновения протестующих с полицейскими после приговора суда каталонским политикам в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году. Протесты проходят около воздушной гавани и внутри терминала 1.
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