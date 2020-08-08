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РБК
РБК

Протестующие в Бейруте заняли здание МИД

Протестующие в Бейруте прорвались в здание МИД Ливана, сообщает телеканал LBCI. Участники акции требуют отставки правительства, в городе начались столкновения с полицией.В источнике
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RT на русском

Протестующие в Бейруте ворвались в здание МИД Ливана

RT на русском12:06
РИА Новости

Ливанские военные открыли огонь для разгона протестующих

РИА Новости12:26
РБК

Протестующие в Бейруте заняли здание МИД

РБК12:22
Комсомольская правда

Демонстранты в Бейруте захватили здание МИД

Комсомольская правда12:29
Московский Комсомолец

Здание МИД в Бейруте захвачено протестантами

Московский Комсомолец12:01
ТАСС

Протестующие в Бейруте заняли здание МИД

ТАСС11:55
Газета.Ru

Военные вошли в занятое протестующими здание МИД Ливана

Газета.Ru12:26

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал противопоказания для вакцины от коронавируса.
Live2407:08
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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