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Lenta.ru
Lenta.ru

Протестующие в Бресте потребовали отставки мэра города

Жители белорусского Бреста потребовали отставки мэра города Александра Рогачука. Соответствующую видеозапись опубликовало издание Tut.by. Глава города заявил, что в рамках своих полномочий постарается решить ситуацию с задержанными гражданами.В источнике
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РБК

Жители Бреста потребовали отставки главы города

РБКвчера в 14:20
RT на русском

В Бресте мэр вышел к митингующим

RT на русскомвчера в 12:59
Газета.Ru

Мэр Бреста вышел к протестующим

Газета.Ruвчера в 13:12
Московский Комсомолец

«Мы все хотим перемен»: Мэр Бреста вышел к толпе протестующих

Московский Комсомолецвчера в 13:03
Коммерсантъ

Жители Бреста потребовали отставки мэра города

Коммерсантъвчера в 13:20
Говорит Москва

Жители Бреста потребовали от мэра уйти в отставку

Говорит Москвавчера в 12:50
ТАСС

Мэр Бреста вышел к участникам акции протеста

ТАССвчера в 12:49

Кедми указал, что Запад своими действиями подталкивает Минск к Москве

Поведение белорусского лидера Александра Лукашенко вызвало у представителей Запада ощущение слабости главы страны, поэтому они решили повторить украинский сценарий в Минске, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
Народные новости15 августа в 05:20
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Регионы разошлись по безработице и зарплатам

Как выяснили в ВШЭ, уровень зарплат в наименее и наиболее пострадавших от коронакризиса регионах (без учета самых обеспеченных Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа) в первом полугодии различался в 2 раза (63000 и 32000 руб. в регионах ДВФО и СКФО соответственно), уровень безработицы – почти в 4 раза (3,9 и 14,2% в ЦФО и СКФО), по ее приросту – в 4 раза (3,2 и 0,8% в СКФО и ДВФО).
Ведомостивчера в 16:56
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В Роспотребнадзоре рассказали о главном «инкубаторе заразы» на кухне

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева заявила, что кухонная губка по факту является "инкубатором" различных микроорганизмов.
Online47.ru21:42
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