Политика
Lenta.ruПротестующие в Бресте потребовали отставки мэра города
Жители белорусского Бреста потребовали отставки мэра города Александра Рогачука. Соответствующую видеозапись опубликовало издание Tut.by. Глава города заявил, что в рамках своих полномочий постарается решить ситуацию с задержанными гражданами.
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Общество
В МВД Белоруссии оценили массовую акцию в Минске
RT на русском 15:34
Единоборства
Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе
Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич одержал победу над экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэниелом Кормье в бою на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе.
RT на русском 01:06
Авто
В сети опубликованы снимки нового Aurus Komendant
SpeedMe 14 августа в 14:40
Шоу-бизнес
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Зарегистрировали брак в Гагаринском ЗАГСе. Друзья Бондарчук уже опубликовали первые фото и видео торжества.
РИА Новости 02:24
Политика
Кремль опубликовал позицию по итогам переговоров Путина и Лукашенко
Mockva.ru вчера в 08:10
Общество
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Ученых из Центра Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
РИА Новости 14:09
Армия и оружие
В США опасаются поставок C-400 в Иран после снятия эмбарго
Известия вчера в 21:58
Политика
Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе
РБК вчера в 16:12
Футбол
Андерлехт — Сент-Трюйден. Экспертный прогноз на матч чемпионата Бельгии
В воскресенье, 16 августа, в 19:15 (МСК) в рамках второго тура чемпионата Бельгии состоится матч между футбольными клубами Андерлехт и Сент-Трюйден.
Букмекеры.рф 08:38
Политика
Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске
В Минске прошёл митинг сторонников Александра Лукашенко.
RT на русском 11:47
Игры
Skyrim+Morrowind: Авторы Skywind показали битву в Нчурдамце
Команда TESRenewal продолжает работу над масштабной модификацией Skywind — энтузиасты переносят The Elder Scrolls III: Morrowind на движок The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.
Игромания.ру вчера в 13:54
Происшествия
В Москве мужчина разгромил лабораторию для сдачи теста на коронавирус
Мужчина разгромил лабораторию для сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции, расположенную на юго-востоке Москвы.
РБК 16:01
Политика
Премьер Чехии призвал Евросоюз вмешаться в ситуацию в Белоруссии
Евросоюз должен вмешаться в ситуацию в Белоруссии и помочь оппозиции сменить режим, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Daily Storm 12:24
Спорт
Ронни О’Салливан стал шестикратным чемпионом мира по снукеру
Англичанин Ронни О'Салливан стал победителем чемпионата мира по снукеру, который прошёл в Шеффилде (Англия).
Чемпионат 14:53
Общество
Освобожденные россияне рассказали о задержании в Белоруссии
Граждане России, освобожденные после задержания в Белоруссии, рассказали, что произошедшее стало для них шоком.
Взгляд.ру 06:35
Футбол
В Бразилии подтвердили переход футболиста Фукса в ЦСКА
Бразильский журналист Марино Салдана подтвердил, что защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перейдёт в московский футбольный клуб ЦСКА.
RT на русском 07:18
Футбол
Футболисты «Барселоны» хотят досрочных выборов президента клуба
На сегодняшний момент президентом каталонской команды является Хосеп Бартомеу, а выборы нового руководителя запланированы на 2021 год.
ODDS.ru 13:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева пригрозила Тарзану из-за «измены»
В своих соц-сетях Глушко опубликовал фото, на котором он запечатлен с двумя змеями.
CT news 16:00
Политика
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Задержанные под Минском россияне рассказали в эфире телеканала "Россия 24", куда направлялись.
РИА Новости 07:13
Авто
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
Накануне опубликовала «Российская газета» опубликовала первые рендерные изображения LADA Vesta Facelift, разработанные дизайнерами Никитой Орловым и Иваном Десятниченко.
Тарантас Ньюс вчера в 15:07
Происшествия
Более десяти человек погибли при атаке на отель в Сомали
Более десяти человек погибли при атаке на отель в Сомали. Инцидент произошел в столице страны - Могадишо.
Российская газета 14:13
Общество
Штрафы за неосвоение недр введут в России
Парламент Татарстана предлагает ввести за неосвоение недр штрафы для граждан от 2 до 3 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей и юридических — от 300 до 500 тыс. рублей.
Известия 13:23
Шоу-бизнес
Елена Летучая в черном бикини отдыхает на пляжах Танзании
Елена Летучая, кроме отдыха, занимается спортом и не стесняется выставлять фото с классной фигурой в черном бикини.
CT news 10:58
Наука
Выбросы лунного спускаемого аппарата могут помешать исследованиям лунных льдов
Компьютерное моделирование водяных паров, образующихся при сжигании топлива в двигателях спускаемого аппарата массой 1200 килограммов, который совершает посадку в районе южного полюса Луны, показало, что всего лишь за несколько часов выбросы распространятся по всей поверхности спутника Земли.
AstroNews.ru 07:33
Общество
В Башкирии во время протестов у горы Куштау задержаны 80 человек
Не только в Минске беспорядки: на горе Куштау в Башкирии с 3 августа проходят активные протесты.
Pravda.Ru 09:18
Общество
Коммунисты призвали не впускать Елену Малышеву в Россию
Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин считает, что застрявшую за океаном Малышеву не следует впускать в Россию.
Чистовик 08:04