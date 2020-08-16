Политика

Lenta.ruLenta.ruПротестующие в Бресте потребовали отставки мэра города

Жители белорусского Бреста потребовали отставки мэра города Александра Рогачука. Соответствующую видеозапись опубликовало издание Tut.by. Глава города заявил, что в рамках своих полномочий постарается решить ситуацию с задержанными гражданами.
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