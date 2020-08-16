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Lenta.ru
Lenta.ru

Протестующие в Бресте потребовали отставки мэра города

Жители белорусского Бреста потребовали отставки мэра города Александра Рогачука. Соответствующую видеозапись опубликовало издание Tut.by. Глава города заявил, что в рамках своих полномочий постарается решить ситуацию с задержанными гражданами.В источнике
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РБК

Жители Бреста потребовали отставки главы города

РБКвчера в 14:20
Коммерсантъ

Жители Бреста потребовали отставки мэра города

Коммерсантъвчера в 13:20
Говорит Москва

Жители Бреста потребовали от мэра уйти в отставку

Говорит Москвавчера в 12:50
Московский Комсомолец

«Мы все хотим перемен»: Мэр Бреста вышел к толпе протестующих

Московский Комсомолецвчера в 13:03
RT на русском

В Бресте мэр вышел к митингующим

RT на русскомвчера в 12:59
Газета.Ru

Мэр Бреста вышел к протестующим

Газета.Ruвчера в 13:12
ТАСС

Мэр Бреста вышел к участникам акции протеста

ТАССвчера в 12:49

Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Знаменитая фигуристка сообщила, что всё-таки будет принимать участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период», правда на льду в новых выпусках в популярной телепередаче спортсменка всё-таки не появится.
Bimru.ruвчера в 11:32
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил с предложением ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Кумкват защищает от ряда болезней, включая рак

В исследовательской работе ученые пишут: «Этот фрукт, известный как «декоративный мандарин» и «золотой апельсин», содержит крайне высокий уровень флавоноидов – эти вещества делает организм более устойчивым к канцерогенным компонентам, стимулирующим развитие опухолей».
ToDay News Ufaвчера в 16:20
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Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток прибыл в Магадан

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках поездки по дальневосточным регионам прибыл в Магадан, где планирует встретиться с губернатором области Сергеем Носовым и осмотреть социальные объекты и инфраструктуру.
Известия20:55
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Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

WeWork начала искать покупателя на свой операционный бизнес в России: компания договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.
Ведомостивчера в 16:50
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Карантин из-за COVID не спасет планету от климатического кризиса

Согласно недавнему исследованию, карантин из-за борьбы с COVID-19 действительно дал Земле столь необходимую передышку от выбросов парниковых газов и иных вредных выбросов в атмосферу, но краткосрочное сокращение объёмов вредных выбросов не спасёт планету от климатического кризиса в долгосрочном масштабе.
Finam.Ruвчера в 05:00

В Южно-Сахалинске откроется выставка, посвященная буллингу

Перед открытием выставки в "Комсомольце" состоится общероссийская премьера подростковой драмы Кей ТиКерран "Школа на выживание" (США, 2019), главная героиня которой борется с буллингом в американской школе.
Сахалин.Инфо20:07
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