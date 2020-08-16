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Lenta.ru
Lenta.ru

Протестующие в Бресте потребовали отставки мэра города

Жители белорусского Бреста потребовали отставки мэра города Александра Рогачука. Соответствующую видеозапись опубликовало издание Tut.by. Глава города заявил, что в рамках своих полномочий постарается решить ситуацию с задержанными гражданами.В источнике
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Московский Комсомолец

«Мы все хотим перемен»: Мэр Бреста вышел к толпе протестующих

Московский Комсомолецвчера в 13:03
Коммерсантъ

Жители Бреста потребовали отставки мэра города

Коммерсантъвчера в 13:20
Газета.Ru

Мэр Бреста вышел к протестующим

Газета.Ruвчера в 13:12
РБК

Жители Бреста потребовали отставки главы города

РБКвчера в 14:20
RT на русском

В Бресте мэр вышел к митингующим

RT на русскомвчера в 12:59
Говорит Москва

Жители Бреста потребовали от мэра уйти в отставку

Говорит Москвавчера в 12:50
ТАСС

Мэр Бреста вышел к участникам акции протеста

ТАССвчера в 12:49

На российское железо ставят маневр

Налоговые льготы для IT-компаний могут распространить не только на разработчиков Российских производителей телекоммуникационного оборудования предлагается включить в налоговый маневр в IT-отрасли.
На российское железо ставят маневр
Коммерсантъ18:13

Мишустин доложит Путину об инициативах жителей Дальнего Востока

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доложит российскому президенту Владимиру Путину об инициативах жителей Дальнего Востока, после того как вернётся из поездки по региону.
Мишустин доложит Путину об инициативах жителей Дальнего Востока
RT на русскомвчера в 20:12
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ЗПИФы недвижимости выводят на биржу

ЗПИФы недвижимости выводят на биржу Московская биржа может уже в следующем году создать сервис по биржевому размещению паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФы) недвижимости, сейчас прорабатывается механизм.
Коммерсантъ18:13

Спартак — Ахмат 2:0

Столичный "Спартак" на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 во втором туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт14 августа в 14:58
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Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридус15 августа в 13:23
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В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
РИА Новостивчера в 16:29
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Новый капитал: как коронавирус перестроил рынок IPO

Быстрое восстановление ряда макроэкономических показателей во многом объясняется тем, что крупные международные компании сориентировались в новой реальности, начали ускоренно внедрять цифровые решения и переходить на дистанционные форматы работы.
РБКвчера в 07:24
3

Фигуристка Алина Загитова поступила на факультет журналистики

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики — об этом сообщила ведущий специалист факультета Мария Базалеева.
Salt Magвчера в 10:29
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Сеть коворкингов WeWork продает свои офисы в Москве

WeWork начала искать покупателя на свой операционный бизнес в России: компания договаривается о переуступке прав аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов.
Ведомостивчера в 16:50
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Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп

Что касается стандартного Mate 40, то он получит основную камеру с модулями 8, 20 и 50 Мп, батарею емкостью 4300 мАч, а также дисплей 6,67 дюйма с кадровой частотой 90 Гц и загнутым на боковые кромки дисплеем.
Evo-rus.comвчера в 11:16
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Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку

Минск, 16 августа 2020, 22:16 — REGNUM Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, который по итогам прошедших в стране президентских выборов-2020 набрал более 80% голосов избирателей, должен уйти со своего поста.
REGNUMвчера в 15:16
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