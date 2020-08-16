Протестующие в Бресте потребовали отставки мэра города
Смотрите также
МВД Белоруссии опровергло информацию о 4 тысячах задержанных в СИЗО
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
За сутки 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
В центре Минска собрались десятки тысяч сторонников оппозиции
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
В Польше Валерий Цепкало встретится с американскими политиками
51-летняя Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз
Лучшей романтической комедией всех времен стал фильм 1989 года
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Ученые из NIST повысили яркость наноразмерных светодиодов в 100 раз
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Дарья Мороз уходит из МХТ имени Чехова
Более 20 человек погибли в результате атаки боевиков на отель в Сомали
В центре Минска собрались десятки тысяч сторонников оппозиции
Штаб Тихановской потребовал отставки Лукашенко на митинге
В Бресте протестующий залез на столб с флагом в руке
В центре Минска собрались десятки тысяч сторонников оппозиции
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
Более 20 человек погибли в результате атаки боевиков на отель в Сомали
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда
Жители белорусского Бреста потребовали отставки мэра города Александра Рогачука. Соответствующую видеозапись опубликовало издание Tut.by. Глава города заявил, что в рамках своих полномочий постарается решить ситуацию с задержанными гражданами.В источнике
Подробнее о событии