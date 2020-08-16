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Lenta.ru
Lenta.ru

Протестующие в Бресте потребовали отставки мэра города

Жители белорусского Бреста потребовали отставки мэра города Александра Рогачука. Соответствующую видеозапись опубликовало издание Tut.by. Глава города заявил, что в рамках своих полномочий постарается решить ситуацию с задержанными гражданами.В источнике
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РБК

Жители Бреста потребовали отставки главы города

РБКвчера в 14:20
Коммерсантъ

Жители Бреста потребовали отставки мэра города

Коммерсантъвчера в 13:20
ТАСС

Мэр Бреста вышел к участникам акции протеста

ТАССвчера в 12:49
Московский Комсомолец

«Мы все хотим перемен»: Мэр Бреста вышел к толпе протестующих

Московский Комсомолецвчера в 13:03
RT на русском

В Бресте мэр вышел к митингующим

RT на русскомвчера в 12:59
Говорит Москва

Жители Бреста потребовали от мэра уйти в отставку

Говорит Москвавчера в 12:50
Газета.Ru

Мэр Бреста вышел к протестующим

Газета.Ruвчера в 13:12

За сутки 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Интерфаксвчера в 16:10
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ruвчера в 05:18
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Кандидат в президенты Белоруссии отказался принять поклон Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, набравший по итогам голосований 1,21 процента голосов, отказался принимать извинения главы МВД Юрия Караева, объяснения спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой и «обещания и поклоны» главы государства Александра Лукашенко.
Lenta.ruвчера в 16:20

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
РИА Новостивчера в 16:29
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Дарья Мороз уходит из МХТ имени Чехова

О причинах своего ухода Мороз не сообщает, однако ходят слухи, что Дарья не смогла ужиться с новым руководителем МХТ Сергеем Женовачем, который пришел на смену Олегу Табакову, руководившему театром 18 лет.
Paparazzi.ruвчера в 14:52
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