Политика
ИзвестияПротестующие в Гонконге попросили поддержки США
Как отмечает издание, один из протестующих произнес речь, в которой от лица единомышленников попросил американское правительство принять закон в поддержку прав человека и демократии в Гонконге.
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Армия и оружие
Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию
Вооруженные силы Дании отправят солдат в Сирию, чтобы помочь коалиции, возглавляемой США, воевать с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России).
Lenta.ru 04:34
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Политика
Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%
По данным на 13:00, явка составила 51,5 процента. Сведения постоянно обновляются.
Российская газета 07:08
Политика
Памфилова пригрозила «доской антипочёта» дезинформаторам о выборах
RT на русском 05:07
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru вчера в 12:30
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
Коммерсантъ 01:40
Общество
В горах под Сочи выпал первый снег
Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.
Российская газета 05:44
Политика
Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%
Интерфакс - Россия 06:26
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Общество
В день выборов в Казани пройдет праздничный концерт
Республика Татарстан 00:45
Политика
Избирком назвал территории-аутсайдеры на выборах в Челябинской области
На участки пришли 700 тыс. 114 жителей региона В Челябинской области по состоянию на 14:00 явка избирателей на муниципальных и губернаторских выборах составила 26,87%.
Правда УрФО 06:56
Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Общество
Падение крана на дом в Канаде попало на видео
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Кино
Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова побрилась налысо
Полина Максимова, ставшая знаменитой после роли Лели в сериале «Деффчонки», немало удивила поклонников кардинальной сменой имиджа.
Телепрограмма вчера в 14:53
Политика
Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона
Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.
RT на русском 05:28
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец вчера в 10:04
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48