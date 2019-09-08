Как отмечает издание, один из протестующих произнес речь, в которой от лица единомышленников попросил американское правительство принять закон в поддержку прав человека и демократии в Гонконге.

Армия и оружие Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию Вооруженные силы Дании отправят солдат в Сирию, чтобы помочь коалиции, возглавляемой США, воевать с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России).

Политика Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16% Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.

Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

Общество В горах под Сочи выпал первый снег Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.

Политика Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17 Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.

Происшествия В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Шоу-бизнес Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.

Политика Избирком назвал территории-аутсайдеры на выборах в Челябинской области На участки пришли 700 тыс. 114 жителей региона В Челябинской области по состоянию на 14:00 явка избирателей на муниципальных и губернаторских выборах составила 26,87%.

Происшествия В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Падение крана на дом в Канаде попало на видео Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.

Происшествия В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.

Политика В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.

Кино Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова побрилась налысо Полина Максимова, ставшая знаменитой после роли Лели в сериале «Деффчонки», немало удивила поклонников кардинальной сменой имиджа.

Политика Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.

Политика Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.