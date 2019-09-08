Политика

ИзвестияИзвестияПротестующие в Гонконге попросили поддержки США

Как отмечает издание, один из протестующих произнес речь, в которой от лица единомышленников попросил американское правительство принять закон в поддержку прав человека и демократии в Гонконге.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов

ТАСС03:52

Протестующие в Гонконге собираются прийти сегодня к консульству США

Эхо Москвы03:00

Протестующие в Гонконге устроили поджог на станции метро

RT на русском06:50

Протестующие в Гонконге пришли к консульству США и поют американский гимн

РИА Новости05:51

Демонстранты в Гонконге попросили помощи у властей США

РЕН ТВ07:17

Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США

Интерфакс05:29

Протестующие в Гонконге попросили помощи у США

REGNUM04:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:26, Вашингтон
Армия и оружие

Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию

Вооруженные силы Дании отправят солдат в Сирию, чтобы помочь коалиции, возглавляемой США, воевать с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России).
Lenta.ru 04:34
Политика

Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным

Газета.Ru 06:52
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Газета.Ru 06:22
Политика

Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%

Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика

Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%

По данным на 13:00, явка составила 51,5 процента. Сведения постоянно обновляются.
Российская газета 07:08
Политика

Памфилова пригрозила «доской антипочёта» дезинформаторам о выборах

RT на русском 05:07
Шоу-бизнес

Борис Корчевников сильно похудел после лечения

StarHit.ru вчера в 12:30
Происшествия

В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика

В Абхазии проходит второй тур выборов президента

Коммерсантъ 01:40
Общество

В горах под Сочи выпал первый снег

Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.
Российская газета 05:44
Политика

Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%

Интерфакс - Россия 06:26
Футбол

Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

Газета.Ru 05:15
Политика

Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17

Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Происшествия

В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы

Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Происшествия

На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

Lenta.ru 00:18
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Шоу-бизнес

Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США

Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Общество

В день выборов в Казани пройдет праздничный концерт

Республика Татарстан 00:45
Политика

Избирком назвал территории-аутсайдеры на выборах в Челябинской области

На участки пришли 700 тыс. 114 жителей региона В Челябинской области по состоянию на 14:00 явка избирателей на муниципальных и губернаторских выборах составила 26,87%.
Правда УрФО 06:56
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Происшествия

В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями

МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Общество

Падение крана на дом в Канаде попало на видео

Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Происшествия

В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек

В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Политика

В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Кино

Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова побрилась налысо

Полина Максимова, ставшая знаменитой после роли Лели в сериале «Деффчонки», немало удивила поклонников кардинальной сменой имиджа.
Телепрограмма вчера в 14:53
Политика

Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой региона

Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали новым главой региона Махмуда-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики.
RT на русском 05:28
Политика

Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными

Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец вчера в 10:04
Политика

Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГонконгеБольше новостей по теме
Главное