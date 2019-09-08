Политика

ИзвестияИзвестияПротестующие в Гонконге попросили поддержки США

Как отмечает издание, один из протестующих произнес речь, в которой от лица единомышленников попросил американское правительство принять закон в поддержку прав человека и демократии в Гонконге.
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