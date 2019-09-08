Политика

ИзвестияИзвестияПротестующие в Гонконге попросили поддержки США

Как отмечает издание, один из протестующих произнес речь, в которой от лица единомышленников попросил американское правительство принять закон в поддержку прав человека и демократии в Гонконге.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов

ТАСС03:52

Протестующие в Гонконге собираются прийти сегодня к консульству США

Эхо Москвы03:00

Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США

Интерфакс05:29

Демонстранты в Гонконге призвали США обеспечить соблюдение их прав

RT на русском04:15

Протестующие в Гонконге пришли к консульству США и поют американский гимн

РИА Новости05:51

Демонстранты в Гонконге попросили помощи у властей США

РЕН ТВ07:17

Протестующие в Гонконге попросили помощи у США

REGNUM04:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

RT на русском 08:33
Политика

МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Баскетбол

Базаревич сохранит пост главного тренера сборной России

Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что главный тренер мужской национальной команды Сергей Базаревич останется на своем посту.
Sportbox.RU 07:40
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 7%

Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 06 сентября в 11:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко

Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28
Политика

Кандидаты в губернаторы проголосовали на выборах в Санкт-Петербурге

Александр Беглов, Надежда Тихонова и Михаил Амосов посетили свои избирательные участки Все три кандидата в губернаторы посетили свои избирательные участки и проголосовали на выборах главы Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов.
АиФ Санкт-Петербург 07:36
Происшествия

В Ленобласти водитель Renault погиб, съехав в кювет

В Выборгском районе автомобиль Renault вылетел в кювет, водитель машины погиб.
Neva.Today 07:25
Общество

На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Футбол

Матч с Самедовым и Павлюченко собрал аншлаг в любительской лиге

Евро-футбол.ру 03:29
Политика

Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за фигуранта дела MH17

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями.
Коммерсантъ вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж

Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.
Комсомольская правда 02:57
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Политика

Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

REGNUM вчера в 18:45
Политика

Сегодня в Оренбуржье выбирают губернатора

Беловка.рус вчера в 14:21
Теннис

Андрееску обыграла Уильямс в финале US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс в финале US Open и стала победительницей турнира.
Нева Спорт вчера в 18:14
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Происшествия

В Москве задержали координатора движения «Голос»

Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Происшествия

В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам

Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Единоборства

Волков и Дос Сантос встретятся в главном бое турнира UFC в Москве

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков встретится в поединке с представителем Бразилии Джуниором Дос Сантосом в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
REGNUM 03:45
Происшествия

В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

РБК 07:32
Политика

Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%

По данным на 13:00, явка составила 51,5 процента.
Российская газета 07:08
Политика

Борисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии

Зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены вооруженным силам Индии в соответствии с графиком в течение 18–19 месяцев.
Известия 07:59
Политика

Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева

Украинский адвокат Валентин Рыбин написал на своей странице в facebook, что из списка на обмен заключенными между Украиной и Россией был исключен Руслан Гаджиев.
Московский Комсомолец 06 сентября в 12:13
Происшествия

На Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2

РБК 06:19
Экономика

Как и зачем делят инвесторов профучастники

Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование.
Коммерсантъ 03:02
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Происшествия

Новое нападение на члена избирательной комиссии произошло в Петербурге

Как рассказал сам пострадавший Родион Поручиков интернет-изданию "Медиазона", неизвестный мужчина ударил его по лицу, когда член комиссии пытался узнать его личность.
Эхо Москвы 08:30
Происшествия

Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины

Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:25
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГонконгеБольше новостей по теме
Главное